【本日】ファミマ「ストロベリーフラッペ」発売　飲みたいフレーバー1位、果肉たっぷりに

ファミリーマートは7月7日から、「ストロベリーフラッペ」を全国の店舗で数量限定発売します。

飲みたいフレーバー1位が進化！

今回の商品は、2024年に同社が約1万人を対象に実施したフラッペフレーバー調査で「飲みたいフレーバー1位」となった人気の「ストロベリーフラッペ」をリニューアルしたものです。いちご果肉入りソースを増量し、果肉感をより楽しめる仕上がりとしています。

▲ストロベリーフラッペ 380円

いちご果肉ソースをたっぷり使用し、ジューシーないちごの味わいとつぶつぶ食感を楽しめるフラッペです。果肉ソースには、しっかりとした果肉感と濃い赤さが特長のいちごを使用しています。

果肉入りソースにより、まるでいちごを頬張ったような満足感を目指したといいます。果汁・果肉比率は、ミルクを注ぐ前の割合で14％です。

数量限定、飲みたい人はお早めに！

いちごの果肉感をしっかり楽しめる一杯は、暑い季節のおやつやリフレッシュにもぴったりです。人気フレーバーがさらに進化したということで、いちご好きには気になる新作になりそうです。

数量限定での販売なので、気になる人は早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。

ファミリーマート ストロベリーフラッペ

・発売日：2026年7月7日

※価格は税込み表記です。