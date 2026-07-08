「ファミチキ」の袋がリニューアル！ 20周年記念でホットスナック売場が大変身

ファミリーマートは7月14日から、「ファミチキ」をはじめとしたホットスナック各種のパッケージデザインを刷新します。

「ファミチキ」誕生20周年と創立45周年を記念した取り組みで、ホットスナック袋に加え、レジ横のホットスナックケースも新デザインへ切り替えます。

▲新パッケージ

▲ファミチキ 248円

「ファミチキ」は、サクサクとした衣の食感と、やわらかい鶏肉の旨みが特徴の骨なしフライドチキンです。全国で販売しており、2026年5月には累計販売数26億食を突破したファミリーマートの売上ナンバーワン商品です。

今回刷新する「ファミチキ袋」は9年ぶりのデザイン変更となります。クリエイティブディレクターのNIGO氏がディレクションを担当し、従来の親しみのあるデザインやディテールを残しながら、現在のライフスタイルに合わせたデザインへアップデートしました。

▲刷新した新たなレジ横ケース

あわせて、レジ横のホットスナックケースも全面リニューアルします。赤と黄色のストライプを採用したデザインで、ホットスナック売場全体のイメージを刷新します。

見慣れたデザインを残しつつ新しく生まれ変わった「ファミチキ」

ファミチキといえば、黄色いストライプのあの袋を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。9年ぶりのデザイン刷新は、いつものホットスナックが少し新鮮に感じられそうです。

レジ横ケースも新しくなるため、お店の雰囲気も変わりそうです。ファミチキを買う機会があれば、新しいパッケージにもぜひ注目してみたいですね。

・発売日：2026年7月14日

※価格は税込み表記です。