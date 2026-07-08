13インチiPad Airの5GモデルがAmazonタイムセールで23％オフ、11万円台に

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Apple 13 インチ iPad Air（M3）をチェック！

Appleの「13インチiPad Air」がAmazonタイムセール対象。参考価格154,800円のところ、23％オフの119,150円で販売中。

13インチの魅力は、画面が大きいことはもちろん、Apple Pencil ProやMagic Keyboardにも対応し、その広い表示領域を生かした使い方ができる点にある。「13インチiPad Air」は、Apple Intelligenceのために設計され、13インチLiquid Retinaディスプレイを搭載したモデル。大画面を重視してiPadを選びたいなら、タイムセール中の今は見ておきたいタイミングといえそうだ。

①13インチLiquid Retinaディスプレイ

13インチLiquid Retinaディスプレイを採用し、Apple Pencil ProやMagic Keyboardにも対応。iPadOSでは複数のアプリを同時に動かせるほか、ステージマネージャにも対応する。

②Apple IntelligenceのためのM3チップ

Apple Intelligenceのために設計されたM3チップを搭載。クリエイティブやプロダクションのための高度なタスクから、グラフィックスを駆使したゲームプレイ、マルチタスキングまで対応する。

③5G通信とUSB Type-C対応

Wi-Fi 6Eと5G携帯電話通信に対応。USB-CコネクタやTouch IDを搭載するほか、12MPフロント/バックカメラも備える。豊富なバッテリー容量も頼もしい。