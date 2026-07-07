21万円超の11インチiPad Air（M3）が、15万円台。1TB・Cellularモデルが27％オフ

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【Amazonタイムセール】Apple「11インチ iPad Air（M3）」をチェック！

Appleの「11インチ iPad Air（M3）」がAmazonタイムセール対象。参考価格212,801円のところ、27％オフの154,760円で販売中。

タブレット選びでは、本体性能だけでなく、ストレージ容量や通信方式も長く使う上で見ておきたいポイントだ。今回の「11インチ iPad Air（M3）」は、1TBストレージに加え、Wi-Fi + Cellularにも対応。Apple Intelligenceのために設計されたM3チップや11インチLiquid Retinaディスプレイを備え、保存容量と通信機能を重視したい人にも応える。

①Apple Intelligenceに向けたM3チップを採用

Apple Intelligenceのために設計されたM3チップを搭載。クリエイティブやプロダクション向けの高度なタスク、グラフィックスを駆使したゲームプレイ、マルチタスキングに対応する。

②美しい表示を支える11インチLiquid Retina

11インチLiquid Retinaディスプレイは、P3広色域やTrue Tone、極めて低い反射率などの先進技術を採用。見るものすべてを鮮やかに映し出す仕様となっている。

③Apple Pencil ProやMagic Keyboardにも対応

Touch IDやUSB-Cコネクタ、12MPのフロント・バックカメラを備える。Apple Pencil ProやApple Pencil（USB-C）、Magic Keyboardに対応し、周辺機器との組み合わせにも対応する。