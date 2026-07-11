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組みたい自作PC構成まるわかり!! 第130回

【今月の自作PCレシピ】小さなミニタワーでかわいいゲーミングPCを組む

2026年07月11日 10時00分更新

文● 藤田 忠　編集●北村／ASCII

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　パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

※写真はイメージです。実際に使用するパーツとは異なります

　そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

　”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

PCでやりたいことの熱量が高い時が買い時

　メモリーとSSDは週末特価こそあるが、しばらくは高留まりが続き、最安値の更新は期待できない。そんななか、PCの新調や新たにPCを組むのは、なかなか難しい判断になる。しかし、ゲームをWQHDや4K解像度でプレイしたい、リアルでキレイな描画で楽しみたい、動画の配信や編集を快適に行ないたい、AI画像生成したいなどなど、やりたいことが明確かつその熱量が高いなら、欲しいと思った時が買い時となる。

　○○をやりたい、という熱量が高い人におすすめのレシピを紹介していこう。今回は秋葉原の中央通りでひと際目立つ黒いビルのTSUKUMO eX.スタッフに考えてもらった。そのコンセプトは、PCパーツを詰め込んだミニタワーゲーミングPCだ。

TSUKUMO eX.。地下1階から6階でBTO PCやPCパーツ、周辺機器を扱っている

PC一式の構成相談、見積もりを行ってくれる6階スタッフのひとりの紅谷さん。PC最新事情と、組み立て代行で培った知識で望みの構成を提案してくれる

　ディスプレーと並べて机の上におけるコンパクトなミニタワーPCに、WQHD/4Kゲーミングを楽しめるビデオカードや、クリエイティブ用途もまかせられる8コア/16スレッドCPUを詰め込みながら、OS抜きで26万円台となっている。

Radeon RX 9070 XT搭載で約26万5000円！

　今回、TSUKUMO eX.6階スタッフの紅谷さんが考えてくれたミニタワーゲーミングPCのレシピがコレだ。

コンパクトなPCケースで作るゲーミングPC
CPU AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、 最大5.5GHz）		 3万8781円
CPUクーラー ID-COOLING「FROZN A410 SE」
（空冷、サイドフロー、120mmファン）		 2480円
マザーボード ASRock「B650M Pro X3D WiFi」
（AMD B650、Micro ATX）		 1万7881円
メモリー Crucial「Crucial Pro DDR5 6400 32GB CP2K16G64C38U5B」
（16GB×2、DDR5-6400）		 6万3980円
ストレージ Lexar「NM790 1TB LNM790X001T-RNNNG」
（M.2 SSD 1TB、PCIe4.0×4）		 2万9800円
ビデオカード ASRock「Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB」
（Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6）		 8万7801円
PCケース DeepCool「CH160 PLUS BK R-CH160-BKNGM0-G」
（ミニタワー、Micro ATX）		 7981円
電源ユニット Antec「GSK850 V2 ATX3.1」
（850W、80PLUS GOLD）		 1万2980円
ファン Arctic「P12 Pro PST LN」（120mm）×2基 1380円×2
総額（税込） 　 26万4444円

※価格は7月7日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

　PCケースは、コンパクトなPCケースのなかでは組みやすいDeepCoolの「CH160 PLUS」だ。空気がスムーズに流れるメッシュパネルに、サイドガラスパネル、PCを持ち運びできるハンドルなどを備える。

デザイン、拡張性、価格いずれも魅力的なミニタワーPCケースが続々と登場。ここでは、DeepCool「CH160 PLUS」を組み合わせた

Micro ATX PCケースの「CH160 PLUS」。本体サイズは、幅192mm、奥行き375mm、高さ323.5mmとコンパクト

PCケースの各部にメッシュパネルを搭載する。冷却性能に影響するPCケース内の空気がスムーズに流れるようになっている

キレイなホワイトカラーモデルも用意している

拡張性は十分で、CPUクーラーは多くのサイドフロー空冷CPUクーラーに対応する全高164mmに対応するほか、ボード長342mmまでのビデオカードを搭載できる

定番人気のArctic製PCケースファンで、高エアフローを確保する。レシピでは120mm径で回転数を最大2000rpmに抑えた「P12 Pro PST LN」を2基含めている

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