パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

PCでやりたいことの熱量が高い時が買い時

メモリーとSSDは週末特価こそあるが、しばらくは高留まりが続き、最安値の更新は期待できない。そんななか、PCの新調や新たにPCを組むのは、なかなか難しい判断になる。しかし、ゲームをWQHDや4K解像度でプレイしたい、リアルでキレイな描画で楽しみたい、動画の配信や編集を快適に行ないたい、AI画像生成したいなどなど、やりたいことが明確かつその熱量が高いなら、欲しいと思った時が買い時となる。

○○をやりたい、という熱量が高い人におすすめのレシピを紹介していこう。今回は秋葉原の中央通りでひと際目立つ黒いビルのTSUKUMO eX.スタッフに考えてもらった。そのコンセプトは、PCパーツを詰め込んだミニタワーゲーミングPCだ。

ディスプレーと並べて机の上におけるコンパクトなミニタワーPCに、WQHD/4Kゲーミングを楽しめるビデオカードや、クリエイティブ用途もまかせられる8コア/16スレッドCPUを詰め込みながら、OS抜きで26万円台となっている。

Radeon RX 9070 XT搭載で約26万5000円！

今回、TSUKUMO eX.6階スタッフの紅谷さんが考えてくれたミニタワーゲーミングPCのレシピがコレだ。

※価格は7月7日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

PCケースは、コンパクトなPCケースのなかでは組みやすいDeepCoolの「CH160 PLUS」だ。空気がスムーズに流れるメッシュパネルに、サイドガラスパネル、PCを持ち運びできるハンドルなどを備える。