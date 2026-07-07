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Amazonセール情報大紹介！ 第1999回

30万円で40万円台の性能が手に入る。RTX 5070・32GBメモリー「TUF Gaming A16」がプライムデー先行セール入り

2026年07月07日 14時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライムデー先行セール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R5070A）」をチェック！

　ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R5070A）」がAmazonプライムデー先行セール対象。参考価格409,800円のところ、27％オフの299,800円で販売中。

　30万円前後のゲーミングノートは、選べるモデルが一気に増える価格帯でもある。その中に、これまで一段上の価格帯にあった構成が加わると、比較の基準も変わってくる。ASUSの「TUF Gaming A16」は、GeForce RTX 5070 Laptop GPUに32GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型モデル。これまでより手の届きやすい価格になったことで、30万円前後のゲーミングノートを選ぶなら、比較から外せない1台になってきた。

アマゾンでASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R5070A）」を入手

①Amazon.co.jp限定でRTX 5070を搭載

　Amazon.co.jp限定モデルは、標準モデルのGeForce RTX 5060ではなく、GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載。32GB DDR5-5600メモリと1TB PCIe 4.0 SSDを組み合わせ、CPUには8コア16スレッドのAMD Ryzen 7 260を採用した構成となっている。

②165Hz対応の16型WUXGAディスプレイ

　16型ワイドTFTカラー液晶は1,920×1,200ドットのWUXGA解像度を採用し、165Hzリフレッシュレートに対応。ノングレア仕様に加え、sRGB100％カバーも備え、映像表示にも配慮したディスプレイとなっている。

③ゲーム用途を支える本体設計

　MIL-STD 810H準拠の堅牢性に加え、冷却システムやMUXスイッチを採用。USB4 Type-CやHDMI、有線LANを備えるほか、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.4、顔認証対応IRカメラ、RGBイルミネートキーボードも搭載するなど、充実した装備となっている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 260（8コア16スレッド）

【メモリ】32GB DDR5-5600

【ストレージ】1TB PCIe 4.0 SSD

【ディスプレー】16型（1,920×1,200ドット／165Hz／ノングレア）

アマゾンでASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R5070A）」を入手
 

・商品名：ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R5070A）」
・メーカー名：ASUS

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