Amazonセール情報大紹介！ 第1999回
30万円で40万円台の性能が手に入る。RTX 5070・32GBメモリー「TUF Gaming A16」がプライムデー先行セール入り
2026年07月07日 14時30分更新
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【Amazonプライムデー先行セール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R5070A）」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R5070A）」がAmazonプライムデー先行セール対象。参考価格409,800円のところ、27％オフの299,800円で販売中。
30万円前後のゲーミングノートは、選べるモデルが一気に増える価格帯でもある。その中に、これまで一段上の価格帯にあった構成が加わると、比較の基準も変わってくる。ASUSの「TUF Gaming A16」は、GeForce RTX 5070 Laptop GPUに32GBメモリ、1TB SSDを搭載した16型モデル。これまでより手の届きやすい価格になったことで、30万円前後のゲーミングノートを選ぶなら、比較から外せない1台になってきた。
①Amazon.co.jp限定でRTX 5070を搭載
Amazon.co.jp限定モデルは、標準モデルのGeForce RTX 5060ではなく、GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載。32GB DDR5-5600メモリと1TB PCIe 4.0 SSDを組み合わせ、CPUには8コア16スレッドのAMD Ryzen 7 260を採用した構成となっている。
②165Hz対応の16型WUXGAディスプレイ
16型ワイドTFTカラー液晶は1,920×1,200ドットのWUXGA解像度を採用し、165Hzリフレッシュレートに対応。ノングレア仕様に加え、sRGB100％カバーも備え、映像表示にも配慮したディスプレイとなっている。
③ゲーム用途を支える本体設計
MIL-STD 810H準拠の堅牢性に加え、冷却システムやMUXスイッチを採用。USB4 Type-CやHDMI、有線LANを備えるほか、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.4、顔認証対応IRカメラ、RGBイルミネートキーボードも搭載するなど、充実した装備となっている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 260（8コア16スレッド）
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】1TB PCIe 4.0 SSD
【ディスプレー】16型（1,920×1,200ドット／165Hz／ノングレア）
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