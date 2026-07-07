iPhone Air 512GBが3万8000円オフ。発売直後モデルでこれは強い【Amazonタイムセール】

Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)

通常価格19万4800円→15万6800円（20％オフ）

AppleのiPhone Airが3万8000円引きのセール中。発売直後の新しめのモデルでこの値引き幅は、正直かなり魅力的。何気に次世代のSiri AIに対応する貴重な1台というところもポイントです。

こんな人にオススメ：

✓ 薄くて軽いiPhoneを探している人

✓ 容量に余裕のある上位モデルがほしい人

✓ 乗り換えを機に長く使える本命機を選びたい人

512GBと容量にも余裕があり、長く使いたい人にはうってつけ。「持ったときの気持ちよさ」「毎日の扱いやすさ」を重視する人は、人とは違う1台として検討してみてはどうでしょう。