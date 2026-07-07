Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第6回
iPhone Air 512GBが3万8000円オフ。発売直後モデルでこれは強い【Amazonタイムセール】
2026年07月07日 10時00分更新
Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)
通常価格19万4800円→15万6800円（20％オフ）
AppleのiPhone Airが3万8000円引きのセール中。発売直後の新しめのモデルでこの値引き幅は、正直かなり魅力的。何気に次世代のSiri AIに対応する貴重な1台というところもポイントです。
こんな人にオススメ：
✓ 薄くて軽いiPhoneを探している人
✓ 容量に余裕のある上位モデルがほしい人
✓ 乗り換えを機に長く使える本命機を選びたい人
512GBと容量にも余裕があり、長く使いたい人にはうってつけ。「持ったときの気持ちよさ」「毎日の扱いやすさ」を重視する人は、人とは違う1台として検討してみてはどうでしょう。
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