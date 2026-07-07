スマホ読書が続かないアナタ。Kindle Paperwhite、今なら9000円引きですぞ【Amazonプライムデー2026】

Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチ

通常価格2万7980円→1万8980円（32％オフ）

Amazonの電子書籍リーダー「Kindle Paperwhite」の16GBモデルが9000円引き。現行のPaperwhiteは7インチ画面を採用し、前モデルより表示領域が広く、ページめくりも高速化されているのがポイント。さらに、色調調節ライトや防水性能も備えているため、寝る前のベッドタイムやお風呂で読書環境を作りたい人に向いています。

こんな人にオススメ：

✓ 読書時間をもっと増やしたい人

✓ 通勤・通学で軽く本を持ち歩きたい人

✓ スマホだとつい他のアプリを開いてしまう人

Signature Editionのような大容量やワイヤレス充電までは必要ないという人なら十分な構成。紙の本に近い読み心地でスマホから少し離れて本を読む時間を作りたいという人は、お得に買えるKindleで読書習慣をつけてみてはいかが。