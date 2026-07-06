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Amazonセール情報大紹介！ 第2001回

【Amazonプライムデー】13インチiPad Air（M3）が11万円台に！

2026年07月07日 00時00分更新

文● 金子　編集⚫︎ ASCII

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Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー

　※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

〖Amazonプライムデー先行セール〗13インチiPad Air（M3）登場！

　Appleのタブレット「13インチiPad Air（M3） Wi-Fi + Cellularモデル 128GB」が、Amazonプライムデー先行セールに登場しました。参考価格が154,800円のところ、23％引きの119,150円になっています。

　13インチのLiquid Retinaディスプレイ、M3チップ、Wi-Fi 6E＋5G携帯電話通信、フロント／バックカメラを搭載した一台。2025年発売の旧モデルですが、大画面のiPadを仕事や学習、クリエイティブ用途に使いたい人は要チェックです。

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13インチiPad Air（M3） 128GB ブルーの魅力

① 13インチの大画面Liquid Retinaディスプレイ

　13インチのLiquid Retinaディスプレイを搭載。資料閲覧や動画視聴、写真編集、イラスト制作などを大きな画面で快適にこなせます。11インチよりも表示領域に余裕があり、作業用タブレットとしても使いやすいサイズです。

② M3チップ搭載でマルチタスクも快適

　Apple Intelligenceのために設計されたM3チップを搭載。複数アプリを使った作業や、グラフィックスを使うゲーム、クリエイティブ系アプリもスムーズに動かせます。iPadOSのステージマネージャを使えば、外部ディスプレイ接続時の作業効率も高められます。

③ Wi-Fi 6E＋5G対応で外出先でも使いやすい

　Wi-Fi 6Eに加え、5G携帯電話通信にも対応。自宅やオフィスだけでなく、出張先やカフェなどでも通信しやすいのが魅力です。Touch ID、USB-Cコネクタ、一日中使えるバッテリーも備え、仕事にも学習にも頼れる一台です。

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お買い得価格で手に入る！

　13インチiPad Air（M3）は、大画面の見やすさ、M3チップの性能、Cellular対応の機動力を重視する人に向いたモデルです。7月7日から始まったAmazonプライムデーの先行セールでお得な価格になっているので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

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