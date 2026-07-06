【Amazonプライムデー】13インチiPad Air（M3）が11万円台に！

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〖Amazonプライムデー先行セール〗13インチiPad Air（M3）登場！

Appleのタブレット「13インチiPad Air（M3） Wi-Fi + Cellularモデル 128GB」が、Amazonプライムデー先行セールに登場しました。参考価格が154,800円のところ、23％引きの119,150円になっています。

13インチのLiquid Retinaディスプレイ、M3チップ、Wi-Fi 6E＋5G携帯電話通信、フロント／バックカメラを搭載した一台。2025年発売の旧モデルですが、大画面のiPadを仕事や学習、クリエイティブ用途に使いたい人は要チェックです。

13インチiPad Air（M3） 128GB ブルーの魅力

① 13インチの大画面Liquid Retinaディスプレイ

13インチのLiquid Retinaディスプレイを搭載。資料閲覧や動画視聴、写真編集、イラスト制作などを大きな画面で快適にこなせます。11インチよりも表示領域に余裕があり、作業用タブレットとしても使いやすいサイズです。

② M3チップ搭載でマルチタスクも快適

Apple Intelligenceのために設計されたM3チップを搭載。複数アプリを使った作業や、グラフィックスを使うゲーム、クリエイティブ系アプリもスムーズに動かせます。iPadOSのステージマネージャを使えば、外部ディスプレイ接続時の作業効率も高められます。

③ Wi-Fi 6E＋5G対応で外出先でも使いやすい

Wi-Fi 6Eに加え、5G携帯電話通信にも対応。自宅やオフィスだけでなく、出張先やカフェなどでも通信しやすいのが魅力です。Touch ID、USB-Cコネクタ、一日中使えるバッテリーも備え、仕事にも学習にも頼れる一台です。

お買い得価格で手に入る！

13インチiPad Air（M3）は、大画面の見やすさ、M3チップの性能、Cellular対応の機動力を重視する人に向いたモデルです。7月7日から始まったAmazonプライムデーの先行セールでお得な価格になっているので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。