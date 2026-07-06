Amazonセール情報大紹介！ 第2001回
【Amazonプライムデー】13インチiPad Air（M3）が11万円台に！
2026年07月07日 00時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
〖Amazonプライムデー先行セール〗13インチiPad Air（M3）登場！
Appleのタブレット「13インチiPad Air（M3） Wi-Fi + Cellularモデル 128GB」が、Amazonプライムデー先行セールに登場しました。参考価格が154,800円のところ、23％引きの119,150円になっています。
13インチのLiquid Retinaディスプレイ、M3チップ、Wi-Fi 6E＋5G携帯電話通信、フロント／バックカメラを搭載した一台。2025年発売の旧モデルですが、大画面のiPadを仕事や学習、クリエイティブ用途に使いたい人は要チェックです。
13インチiPad Air（M3） 128GB ブルーの魅力
① 13インチの大画面Liquid Retinaディスプレイ
13インチのLiquid Retinaディスプレイを搭載。資料閲覧や動画視聴、写真編集、イラスト制作などを大きな画面で快適にこなせます。11インチよりも表示領域に余裕があり、作業用タブレットとしても使いやすいサイズです。
② M3チップ搭載でマルチタスクも快適
Apple Intelligenceのために設計されたM3チップを搭載。複数アプリを使った作業や、グラフィックスを使うゲーム、クリエイティブ系アプリもスムーズに動かせます。iPadOSのステージマネージャを使えば、外部ディスプレイ接続時の作業効率も高められます。
③ Wi-Fi 6E＋5G対応で外出先でも使いやすい
Wi-Fi 6Eに加え、5G携帯電話通信にも対応。自宅やオフィスだけでなく、出張先やカフェなどでも通信しやすいのが魅力です。Touch ID、USB-Cコネクタ、一日中使えるバッテリーも備え、仕事にも学習にも頼れる一台です。
お買い得価格で手に入る！
13インチiPad Air（M3）は、大画面の見やすさ、M3チップの性能、Cellular対応の機動力を重視する人に向いたモデルです。7月7日から始まったAmazonプライムデーの先行セールでお得な価格になっているので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2000回
トピックス【20%引き！】iPhone Air 512GBを狙うなら今がチャンス（Amazonプライムデー先行セール開始！）
-
第1999回
トピックスAmazonプライムデーでSamsungのSSD・microSDが特価 Switch 2対応「P9 Express」もセール
-
第1997回
トピックスLenovoの8.7型タブレットが41％オフで21,300円。Amazon限定128GBモデル
-
第1996回
トピックス仕事用の15.6型ノートPCを探すなら、Core Ultra 5・16GB搭載のHP 15-fdが13万円台前半
-
第1995回
トピックス布団乾燥機ってここまで小さくなるの？ アイリスオーヤマ「カラリエmini TURBO」が25％オフ
-
第1994回
トピックスUSB有線再生もOKなワイヤレスヘッドホン！ 半透明デザインのNothing「Headphone (a)」が特価
-
第1993回
トピックス16型タッチ液晶にCore Ultra 7・32GB搭載。HP「OmniBook 5 16-af」が19万円台
-
第1992回
トピックス半額で一気に選びやすく。ソニッケアー「ダイヤモンドクリーンスマート」が21,980円
-
第1991回
トピックス第7世代Surface Laptopが17万円台。16GB・512GB搭載モデルが29％オフ
-
第1990回
トピックスシャープの空気清浄機が9,980円。プラズマクラスター7000搭載の最小クラスモデル
- この連載の一覧へ