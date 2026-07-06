Kindle Paperwhite買うなら今！ まさかの2万円切りでセール中

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Kindle Paperwhiteが2万円切り！

Amazonプライムデーが買い時のガジェットとして鉄板と言えるのが、電子書籍リーダー「Kindle Paperwhite」。なんと今回は9000円OFFの1万8980円で販売中です。

Kindle Paperwhiteは7インチ画面＆解像度300ppiと、スタンダードなKindleを一回り大きくしたスタイル。無理なく読書を楽しめるちょうど良いサイズ感が魅力です。Kindle同様、省電力なEインク仕様で充電はUSB Type-C経由。バッテリー持続は約12週間を誇ります。

最大の特徴は防水。誤って湯船に落としてしまっても安心のIPX8等級です。なおメモリーは16GBで、一般的な書籍なら数千冊を保存可能。本体カラーはブラックのみです。

Kindle Paperwhiteの特徴

ちょうど良いサイズ感！

サイズは縦176.7×横127.6×厚さ7.8mm、重量211g。小さ過ぎず、かと言って持て余す大きさでもない「ちょうど良い」サイズ感です。7インチの画面は見やすく片手で軽々扱えるのがうれしいところ。

お風呂で使える防水仕様

「真水で水深2メートルまでで最大60分、または海水で水深0.25メートルまでで最大3分まで耐えられること」を確認済みとのこと。お風呂や水辺でも安心して読書を楽しめます。

12週間放っておいても大丈夫!?

「いざ使おうと思ったらバッテリーが切れていて、充電中に読書欲が失せてしまった……」なんて経験ありませんか？ Kindle Paperwhiteは一度バッテリーを充電すると最大12週間持続するロング仕様。ちなみに満タンまでは約2.5時間です。

参考価格：27,980円

現在の価格：18,980円［9000円OFF］