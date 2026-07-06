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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第9回

Kindle Paperwhite買うなら今！ まさかの2万円切りでセール中

2026年07月07日 00時10分更新

文● 村山剛史／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Kindle Paperwhiteをチェック！
 

Kindle Paperwhiteが2万円切り！

　Amazonプライムデーが買い時のガジェットとして鉄板と言えるのが、電子書籍リーダー「Kindle Paperwhite」。なんと今回は9000円OFFの1万8980円で販売中です。

　Kindle Paperwhiteは7インチ画面＆解像度300ppiと、スタンダードなKindleを一回り大きくしたスタイル。無理なく読書を楽しめるちょうど良いサイズ感が魅力です。Kindle同様、省電力なEインク仕様で充電はUSB Type-C経由。バッテリー持続は約12週間を誇ります。

　最大の特徴は防水。誤って湯船に落としてしまっても安心のIPX8等級です。なおメモリーは16GBで、一般的な書籍なら数千冊を保存可能。本体カラーはブラックのみです。

Kindle Paperwhiteをチェック！
 

Kindle Paperwhiteの特徴

ちょうど良いサイズ感！
　サイズは縦176.7×横127.6×厚さ7.8mm、重量211g。小さ過ぎず、かと言って持て余す大きさでもない「ちょうど良い」サイズ感です。7インチの画面は見やすく片手で軽々扱えるのがうれしいところ。

お風呂で使える防水仕様
　「真水で水深2メートルまでで最大60分、または海水で水深0.25メートルまでで最大3分まで耐えられること」を確認済みとのこと。お風呂や水辺でも安心して読書を楽しめます。

12週間放っておいても大丈夫!?
　「いざ使おうと思ったらバッテリーが切れていて、充電中に読書欲が失せてしまった……」なんて経験ありませんか？　Kindle Paperwhiteは一度バッテリーを充電すると最大12週間持続するロング仕様。ちなみに満タンまでは約2.5時間です。

参考価格：27,980円
現在の価格：18,980円［9000円OFF］

Kindle Paperwhiteをチェック！
 

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