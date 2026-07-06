Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第7回
Amazon Kindle最新モデルが安い！ 電子書籍リーダーの代名詞がプライムデー特価
2026年07月07日 00時02分更新
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Amazon Kindle最新モデルが4000円OFF！
ついに先行セールが始まったAmazonプライムデー。さっそく電子書籍リーダーの定番「Amazon Kindle」が4000円OFFの1万5980円でセール中！
本製品は最もスタンダードなKindle。画面サイズは6インチ、ディスプレーは前モデル比最大25％明るくなり、ダークモードを搭載。見やすく省電力なEインク仕様でバッテリーは約6週間持続する。充電はUSB Type-C経由。
メモリーは16GBと豊富でおよそ数千冊を保存可能。本体カラーはブラックとマッチャの2色。どちらもセール価格です。
Amazon Kindleの特徴
シリーズで一番軽量＆コンパクトなKindle
サイズは縦157.8×横108.6×厚さ8.0mm、重量158g、画面は6インチと、シリーズ最軽量かつ最もコンパクトなKindleです。片手で軽々使えるのがうれしい。
「あえての単機能」で読書がはかどる
ネット接続はワイヤレス。2.4GHz/5GHzのデュアルバンド仕様。いわゆる広告表示もなく、電子書籍リーダー以外の機能を潔くオミットした仕様のおかげで読書に没頭できます。
純正カバーで利便性アップ！
別売りの純正カバーは折り畳み式で、カバーを閉じると自動的にスリープモードになり、開くと画面がオンになる便利な仕様。「いつの間にかバッテリーが切れていた……」を避けられます。
参考価格：19,980円
現在の価格：15,980円［4000円OFF］
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