「俺の名を言ってみろ！」ジャギとの戦いが待ち受ける第2クールは2027年開始。『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』

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単なるリメイクではない、原作の魅力を最新映像技術でアニメ化する意欲作。

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』

1980年代にアニメ化された伝説のアクション漫画『北斗の拳』を、新たなスタッフ・キャスト、最新の映像技術でアニメ化する『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』。第2クールは2027年放送配信予定で、Anime Expo2026では第2クール放送決定記念ビジュアルが解禁された。

原作に忠実にアニメ化されている本作は、旧作のようなオリジナル展開やキャラクターは登場しない。その知名度の高さから、セリフなどがミーム化しており、なんとなく知っているという人も多いが、令和版は1から物語を観ることができるので、新たに観始める人にはうってつけだ。

溶け始めた小雪の「氷の城壁」。どうなる4人の関係

2026年春アニメとして放送された『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』。核戦争後の、力だけがすべてを支配する世界を舞台に、伝説の暗殺拳“北斗神拳”の伝承者・ケンシロウが虐げられた者たちの声に応えていく。

第1クールでは、ケンシロウの胸に北斗七星の形をした7つの傷をつけ、恋人のユリアを奪った南斗孤鷲拳の使い手シンとの戦い、名エピソードの一つである、南斗水鳥拳の使い手レイとマミヤの物語が描かれた。第2クールでは北斗神拳4兄弟の三男ジャギが登場し、大河ドラマとして本格的な展開となっていく。第2クール開始前に第1クールを復習しておこう。