AI対応ノートPCが13万円台。Core Ultra 5と120Hzディスプレイ搭載のDell 15.6型が15％オフ

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【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 D15260（ND65-GNSA）」をチェック！

Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 D15260（ND65-GNSA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格163,980円のところ、15％オフの138,980円で販売中。

AI対応ノートPCは、高価格帯という印象がまだ強い。そんななか、Dellの「Dell 15 D15260（ND65-GNSA）」は、Core Ultra 5やCopilotキー、120Hzディスプレイを備えた15.6型モデル。AI対応ノートPCの選択肢として検討しやすいモデルだ。

①AIを身近にするCore Ultra 5搭載

インテル Core Ultra 5 225HはNPUを備えており、またCopilotキーも搭載。Windows 11のパーソナルAIアシスタントへ素早くアクセスできるほか、専用NPUを活用した機能にも対応。

②120Hz表示と3辺スリムベゼルを採用

15.6型フルHDディスプレイは120Hz表示に対応し、250nitの輝度と3辺スリムベゼルを採用。WVAパネルや非光沢仕様も組み合わせ、広い画面スペースを確保したディスプレイ構成としている。

③ExpressChargeなど日常で使う機能も充実

ExpressCharge対応により1時間で最大80％まで充電できるほか、テンキーや電卓ホットキー、リフトヒンジを採用。HD WebカメラやAIノイズリダクション対応シングルマイクも備え、日常で使う機能を幅広く盛り込んでいる。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 225H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）120Hz WVA 非光沢

【AI】AI専用NPU／Copilotキー搭載