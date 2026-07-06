カイロソフト新作、ランキング1位で「うれぴっぴ」 スマホで遊べる経営シム
カイロソフトは7月3日に発売した、スマートフォン向け新作タイトル「ファッションモール物語」の売上が好調であると発表。ランキング1位を獲得している画像とともに「うれぴっぴ」と喜びを表現している。
うれぴっぴ pic.twitter.com/i2PTj3RlZW— カイロソフト(Kairosoft)_公式 (@kairokun2010) July 4, 2026
今回の新作はファッションモール経営シミュレーション。プレイヤーはお店のオーナーとなり、さまざまなジャンルの服を作って売ってコーディネートとファンを増やしていく。洋服店だけでなく、アロマショップやネイルショップも併設し、よりおしゃれなお店に。目指せトレンドの発信地！
また、7月3日から週末にかけて学校運営ゲーム「名門ポケット学院2」のスマホ版が無料配信されていた。なんでも、「2046年のカイロソフト50thに向けてフレッシュ世代にカイロゲームを遊んでもらい、そして大人になったら買ってもらいたい」という想いで始めたキャンペーンとのこと。
記事執筆時点ではまだ無料でゲットできたので、ぜひチェックしてみては。
・「名門ポケット学院2」公式サイト
https://kairosoft.net/game/appli/pokegaku2.html
【ゲーム情報】
タイトル：ファッションモール物語
ジャンル：夢のファッションモール経営シミュレーション
配信：カイロソフト
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2026年7月3日）
価格：1000円（アプリ内課金なし）
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