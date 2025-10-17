【90％オフ】カイロソフト、ゲーム3本を150円に 全部買っても450円 「うっかり手がすべって」

カイロソフトは10月16日、マイクロソフトストアにてハンバーガー店経営ゲームやマンション経営ゲームなどを90％オフの150円で提供中だとXで告知した。セール理由は「うっかり手がすべって」とのこと。

セールされているタイトルは「創作ハンバーガー堂」、「お住まい夢物語DX」、「財閥タウンズＶ」の3本を確認。全部買っても450円とまさに破格。プラットフォームはXbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）向けとなる。

いずれもカイロソフト作品のなかで人気が高いタイトル。ユーザーからは「既にポチッてしまいました！」「サンキューカイロ」「いつもうっかりしてんな！」「以前から気になってたのでポチッ」など、マスコットキャラクター「カイロくん」のトークに合わせた好評コメントが寄せられていた。

なお、ASCIIではNintendo Switch版「創作ハンバーガー堂」のレビュー記事も掲載中。非常におもしろい作品だったので、購入の参考にチェックしてほしい。

