【90％オフ】カイロソフト、ゲーム3本を150円に 全部買っても450円 「うっかり手がすべって」
2025年10月17日 15時45分更新
カイロソフトは10月16日、マイクロソフトストアにてハンバーガー店経営ゲームやマンション経営ゲームなどを90％オフの150円で提供中だとXで告知した。セール理由は「うっかり手がすべって」とのこと。
セールされているタイトルは「創作ハンバーガー堂」、「お住まい夢物語DX」、「財閥タウンズＶ」の3本を確認。全部買っても450円とまさに破格。プラットフォームはXbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）向けとなる。
うっかり手がすべって何本か90%OFFの150円になっているので買わないで下さい🤠拡散もしなくていいよ。— カイロソフト(Kairosoft)_公式 (@kairokun2010) October 16, 2025
■ハンバーガー店経営ゲームやマンション経営などhttps://t.co/BKQFpRpnoPhttps://t.co/N2zjpNDcLv
ゲーム機で遊ばなくてもPCでWindowsアプリとして遊べるXbox Play… pic.twitter.com/9akbtdhHuV
いずれもカイロソフト作品のなかで人気が高いタイトル。ユーザーからは「既にポチッてしまいました！」「サンキューカイロ」「いつもうっかりしてんな！」「以前から気になってたのでポチッ」など、マスコットキャラクター「カイロくん」のトークに合わせた好評コメントが寄せられていた。
なお、ASCIIではNintendo Switch版「創作ハンバーガー堂」のレビュー記事も掲載中。非常におもしろい作品だったので、購入の参考にチェックしてほしい。
●バーガー作りがやめられない止まらない、中毒性がヤバい！『創作ハンバーガー堂』ついにPS4／Switchに登場
https://ascii.jp/elem/000/004/090/4090075/
©KAIROSOFT CO.,LTD. All Rights Reserved.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう