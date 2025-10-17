ゲーム  >  【90％オフ】カイロソフト、ゲーム3本を150円に　全部買っても450円　「うっかり手がすべって」

【90％オフ】カイロソフト、ゲーム3本を150円に　全部買っても450円　「うっかり手がすべって」

2025年10月17日 15時45分更新

文● Zenon／ASCII

「創作ハンバーガー堂」より

　カイロソフトは10月16日、マイクロソフトストアにてハンバーガー店経営ゲームやマンション経営ゲームなどを90％オフの150円で提供中だとXで告知した。セール理由は「うっかり手がすべって」とのこと。

　セールされているタイトルは「創作ハンバーガー堂」「お住まい夢物語DX」「財閥タウンズＶ」の3本を確認。全部買っても450円とまさに破格。プラットフォームはXbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows）向けとなる。

　いずれもカイロソフト作品のなかで人気が高いタイトル。ユーザーからは「既にポチッてしまいました！」「サンキューカイロ」「いつもうっかりしてんな！」「以前から気になってたのでポチッ」など、マスコットキャラクター「カイロくん」のトークに合わせた好評コメントが寄せられていた。

　なお、ASCIIではNintendo Switch版「創作ハンバーガー堂」のレビュー記事も掲載中。非常におもしろい作品だったので、購入の参考にチェックしてほしい。

●バーガー作りがやめられない止まらない、中毒性がヤバい！『創作ハンバーガー堂』ついにPS4／Switchに登場
https://ascii.jp/elem/000/004/090/4090075/

自由なトッピングで魔改造するのが楽しいんだ、これが

©KAIROSOFT CO.,LTD. All Rights Reserved.

■関連サイト

