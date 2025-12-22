集英社ゲームズは12月20日、「ジャンプフェスタ2026」において、商店街経営シミュレーションゲーム「こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～」の制作決定を発表した。制作はドット絵SLGの老舗カイロソフトと協業することになる。

発売日は未定で、対応プラットフォームはNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）／iOS／Androidの予定だ。

本作は、週刊少年ジャンプで連載していた人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」を題材としたシミュレーションゲーム。連載開始から50周年、アニメ放送から30周年を迎え、再び「両さん」が動き出す時がやって来た模様。

ゲームとしては、儲かる施設を建設して商店街を発展させることが目的。その手段は「こち亀」らしく、ギャンブルやアルバイトで元手を稼げるほか、原作再現となる「人間クレーン」や「鉄人レース」など豊富なミニゲームも用意されている。

カイロソフトといえば、どら焼き屋さん経営シミュレーションゲーム「ドラえもんのどら焼き屋さん物語」を2024年に発売して大ブレイクしたことも記憶に新しい。あちらも原作愛にあふれた作品として、多くのファンを魅了した。

本作でもマニアックなキャラクターを含む、総勢200体以上のキャラクターたちが登場予定とのこと。「こち亀」ファンは見逃せない一作となりそうだ。

【ゲーム情報】

タイトル：こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～

ジャンル：一攫千金!商店街建設シミュレーション

配信：集英社ゲームズ

開発：カイロソフト

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）／iOS／Android

配信日：未定

価格：未定

CERO：未定

©秋本治・アトリエびーだま／集英社

©SHUEISHA/SHUEISHA GAMES developed by カイロソフト