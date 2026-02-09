カイロソフトは2月9日、PC（Steam）向け新作タイトルとして、暗黒のダンジョン建設シミュレーションゲーム「魔王城ものがたり」を配信開始した。価格は通常1500円のところ、2月23日までは1350円（10％オフ）で購入できる。

今回の新作はダンジョン経営シミュレーション。プレイヤーは魔王側になり、自由にダンジョンを作って、モンスターや罠を配置し、魔王城の防衛に知恵を絞ることになる。ゲームが進むとモンスター同士の「合体」もできるようになるという。なんともココロ踊るゲーム内容だ。

本作は先行してスマホ版がリリースされており（2025年8月）、有料スマホゲームにしては驚きのヒットを記録したと公式が投稿。ユーザーからも「めちゃめちゃ面白い」「矢と岩が飛び交うクソみたいなエリア作った。楽しい」「魔物より罠のほうが強いぞ！」「入社したくなるスルメゲー」「気付いたら3周目」と、ドハマりする好評の声が続出していた。

ついに発売となったPC（Steam）版「魔王城ものがたり」。いつでもどこでも遊べる手軽なスマホ版と、じっくりガッツリ大画面で遊べるSteam版、ぜひお好きな方を購入して遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：魔王城ものがたり

ジャンル：ダンジョン建設シミュレーション

配信：カイロソフト

プラットフォーム：PC（Steam） ※iOS／Androidも配信中

配信日：配信中（2026年2月9日）

価格：1500円

©KAIROSOFT CO.,LTD. All Rights Reserved.