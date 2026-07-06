パスタなのに高たんぱく、しかも茹で時間3分！ 「マ・マー 高たんぱく スパゲティ」がセール対象に

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「マ・マー 高たんぱく スパゲティ 早ゆで3分 1.6mm 300g×5袋」が

Amazonタイムセールに登場！

「マ・マー 高たんぱく スパゲティ 早ゆで3分 1.6mm 300g×5袋」は、植物性たんぱくを配合した高たんぱくタイプのスパゲティです。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

参考価格1,922円のところ、5％オフの1,830円で販売中です。5袋セットのため、1袋あたり約366円で購入できます。

「マ・マー 高たんぱく スパゲティ 早ゆで3分 1.6mm」の特徴

Amazon商品ページより

「マ・マー 高たんぱく スパゲティ 早ゆで3分 1.6mm」は、乾麺100gあたり20.3gのたんぱく質を含む、高たんぱくタイプのスパゲティです。植物性たんぱくを配合しており、普段の食事で手軽にたんぱく質を取り入れられるとしています。

独自の「FineFast製法」を採用し、ゆで時間は3分の早ゆでタイプとなっています。短時間でアルデンテ食感に仕上がるといい、忙しい日の調理にも適しています。

太さは1.6mmで、ボロネーゼやカルボナーラ、ペペロンチーノなどのパスタメニューと相性が良いと紹介されています。300g入りの5袋セットで、まとめ買いやストック用にも便利な商品です。

まとめ：Amazonタイムセールでストックするチャンス！

「マ・マー 高たんぱく スパゲティ 早ゆで3分 1.6mm 300g×5袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールで5％オフとなっています。

高たんぱくタイプで3分ゆでの時短仕様という特徴を備えた商品です。この機会にストック用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。