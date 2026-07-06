【2日間限定】半額チケットバックが激アツ！ 白木屋・魚民など22店舗で実施

モンテローザは7月6日・7日の2日間、「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」など全国の対象22店舗限定で「大感謝セール」を開催します。

店内飲食を対象に「料理」または「ドリンク」のいずれかが半額となるほか、会計金額の半額分を次回利用できる食事券として還元する「半額チケットバック」キャンペーンも同時に実施します。

セールは「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」など対象22店舗で開催します。店内で飲食する「料理」または「ドリンク」のどちらかが半額となり、さらに支払った会計金額の半額分を、次回利用できる食事券として受け取ることができます。

宴会コース、持ち帰り、デリバリーは対象外です。また、セール期間中はクーポン券や割引券、お食事券、単品飲み放題などの各種サービスやセールとの併用はできません。

対象の22店舗限定！”料理”または”ドリンク”半額＆半額チケットバック

■大感謝セール内容

開催日：7月6日・7日

内容：店内利用の“料理”または“ドリンク”どちらか半額

会計金額の半額分を次回以降利用できる食事券として還元

※別途、チャージ料がかかる

※宴会コース、テイクアウト、デリバリーは対象外

対象店舗：

青森県 魚民 八戸東口駅前店、福福屋 八戸三日町店

岩手県 民 花巻駅前店、魚民 北上駅前店、千年の宴 北上駅前店、 福福屋 水沢駅前店

宮城県 魚民 本塩釜駅前店、魚民 塩釜駅前店、魚民 多賀城店

福島県 白木屋 郡山駅前大通り店、山内農場 郡山駅前店

栃木県 魚民 小山西口駅前店、目利きの銀次 小山西口駅前店

埼玉県 山内農場 春日部西口駅前店、目利きの銀次 春日部西口駅前店、

目利きの銀次 春日部東口駅前店、山内農場 上尾西口駅前店、目利きの銀次 上尾西口駅前店、

千年の宴 南浦和西口駅前店、目利きの銀次 南浦和西口駅前店、目利きの銀次 深谷北口駅前店

2日間限定の大盤振る舞い！

今回のセールは2日間限定のため、対象店舗を利用する予定がある人には見逃せない内容です。

食事を楽しみたい人も、お酒を楽しみたい人も、お得に利用できるこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

・モンテローザ大感謝セール

開始日：7月6日

終了日：7月7日

※価格は税込み表記です。