6年ぶり復活！セブン「まるですいか」スイカバーと違うポイントは？

セブン‐イレブンは「セブンプレミアム まるですいか」（181円）を、全国の店舗にて7月7日より順次発売します。

「セブンプレミアム まるですいか」再販決定！

冷凍した果実をそのまま食べているかのような食感が特長のアイスの「まるでシリーズ」。



中でも「セブンプレミアム まるですいか」は、過去に夏季発売した際に人気を博したフレーバーだといいます。

今回6年ぶりに復活となる「セブンプレミアム まるですいか」は、より生果に近い食感と自然な味わいに仕上げているそう。



本格的な暑さを迎えるこの時期に、ジューシーで爽快感のあるすいかの味わいを楽しめるとのことです。

スイカバーと違って「種がない」

すいかのアイスといえば、ロッテの「スイカバー」が有名ですが、本商品は「種（チョコ）」が入っていないのが大きな違い。前回発売時には、「スイカバーっぽいけど、種がなくてけっこう違う」といった感想も見られました。



種なしスイカのような感覚を楽しめるのか、それとも少し物足りなく感じるのか。そこも気になるポイントです。



6年前に味わった方も、今回初めてという方も、この復活をお見逃しなく！

（※文中の価格はすべて税込）