ランチブッフェでメロン食べ放題！7月限定、ホテルで夏のご褒美

ANAクラウンプラザホテル成田は、7月6日～31日の期間、1階レストランカフェ「セレース」で平日ランチブッフェ限定イベント「メロンパーティー」を開催しています。

本イベントはランチブッフェの一環として実施し、旬のメロンが食べ放題となります。

食べ放題で提供するメロンは、高品質なものを最もおいしい状態で提供するため、登場する品種は当日まで非公開としています。旬のメロンならではの爽やかな酸味と香りを楽しめるといいます。

また、会場では全5種類のアイスクリームが楽しめるイベント「ICE CREAM ALL STARS」（8月31日まで）も実施しており、アイスクリームとメロンを組み合わせたアレンジも楽しめます。

■メロンパーティー 概要

場所：ANAクラウンプラザホテル成田 1階レストランカフェ セレース

※ランチブッフェ内のイベントとなります。

期間：7月6日～31日 平日限定

時間：11時30分〜14時30分（L.O. 14時）

料金：

ランチブッフェ

（平日）大人 5000円／7～12歳 2500円／4～6歳 1200円／3歳以下 無料

（土日祝）大人 5500円／7～12歳 2750円／4～6歳 1300円／3歳以下 無料

予約：電話番号 0476-33-1293（レストラン予約受付時間 10時～19時）

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高品質メロンを好きなだけ！

旬のメロンを好きなだけ味わえるうえ、どの品種が登場するか当日まで分からないという楽しみもあります。アイスクリームと組み合わせれば、夏らしいデザートとして満喫できそうです。

7月限定のイベントなので、メロン好きの人はこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

・ANAクラウンプラザホテル成田 メロンパーティー

開始日：2026年7月6日

終了日：2026年7月31日

※価格は税込み表記です。