セブンに冷たい「ラムしゃぶうどん」醤油×にんにくダレで味わう＜北海道限定＞

セブン‐イレブンは、北海道限定の冷たい麺「おろしダレで食べる ラムしゃぶうどん」を7月7日から、「濃厚スープの冷たい札幌みそラーメン」を7月14日から順次発売します。

今回発売する2商品は、北海道で親しまれているメニューを冷たい麺として仕立てた商品です。暑い季節でも楽しめるよう、それぞれタレやスープにこだわった仕上がりとしています。

▲おろしダレで食べる ラムしゃぶうどん 594円

北海道限定

発売日：7月7日から順次販売

北海道で親しまれている「ラムしゃぶ」を冷たいうどんで味わえる商品です。

醤油とにんにくをベースに大根おろしを加えた特製おろし醤油だれを使用し、玉ねぎなど野菜の自然な甘みと程よい酸味を感じられる味わいとしています。

具材にはラム肉のほか、玉ねぎやサニーレタス、かつお節を盛り付け、喉ごしのよいうどんとともにさっぱりと食べられる一杯です。

▲濃厚スープの冷たい札幌みそラーメン 537円

北海道限定

発売日：7月14日から順次販売

※北見・帯広・釧路エリアでは7月21日から順次販売

冷たくてもみそのコクとうま味を感じられる濃厚なスープが特徴という、冷製みそラーメンです。

すりおろし生姜を加えることで、爽やかな風味とピリッとした刺激が加わり、濃厚なみそスープをすっきりとした後味に仕上げたといいます。具材にはチャーシューやメンマを使用しています。

北海道民おなじみの味がひんやり進化！

北海道らしい味を冷たい麺で楽しめるのは、この季節ならではの魅力です。「ラムしゃぶうどん」と「冷たい札幌みそラーメン」はどちらも暑い日にぴったりの一杯になりそうです。

北海道のセブン‐イレブンを利用する機会があれば、この時期だけの限定メニューを味わってみてはいかがでしょうか。



「おろしダレで食べる ラムしゃぶうどん」北海道限定

・発売日：2026年7月7日

「濃厚スープの冷たい札幌みそラーメン」北海道限定

・発売日：2026年7月14日

※価格は税込み表記です。