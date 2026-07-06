AmazonプライムデーでSamsungのSSD・microSDが特価　Switch 2対応「P9 Express」もセール

ITGマーケティングは、Amazonで開催されるプライムデーセールにおいて、サムスン製の内蔵SSDとメモリーカードを出品する。セール期間は7月7日0:00から7月13日23:59までで、7月7日から7月9日までは先行セールとして同内容を実施する。あわせて、同期間中はベストディールとポイント還元も展開されるという。対象商品は、Switch 2向けmicroSD Expressカード「P9 Express (512GB)」、PS5向けヒートシンク付M.2 SSD「990 PRO with Heatsink SSD」、SATA SSD「870 EVO SSD」だ。

注目製品の一つは「P9 Express (512GB)」だ。Switch 2向けのmicroSD Expressカードで、通常19,980円のところ15％オフの16,980円で販売する。

「990 PRO with Heatsink SSD」は、PS5向けのヒートシンク付きM.2 SSDだ。1TBモデルは通常51,495円から16％オフの43,280円、2TBモデルは通常103,010円から22％オフの79,980円となる。

同時開催セールでは、SATA SSD「870 EVO SSD」も対象となる。1TBモデルは通常78,768円から21％オフの61,980円だ。さらに8TBモデルは通常637,354円で、13％分にあたる82,856円分のポイント還元を実施するという。