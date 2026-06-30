22万円引きのRTX 5090搭載機も。arkhive「週替りセール」でBTO PCがお買い得

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週替り・台数限定でBTOパソコンを特価販売

arkhiveでは現在、毎週木曜日更新の「週替りセール」を開催中。対象のBTOパソコンを台数限定の特別価格で販売しており、ゲーミングデスクトップを中心にラインアップする。

セール対象モデルは予定台数に達し次第、セール価格での販売を終了。また、BTOメニューによるカスタマイズにも対応しており、メーカーや型番を指定して注文できる。

GeForce RTX 5090搭載のハイエンドゲーミングPC

arkhive Gaming Custom GC-I9G59R

基本モデル 999,800円 → 779,800円

【CPU】Intel Core Ultra 7 265

【メモリ】32GB（DDR5-5600）

【ストレージ】2TB PCIe 4.0 NVMe SSD

【グラフィックス】GeForce RTX 5090（32GB GDDR7）

「GC-I9G59R」は、Intel Core Ultra 7 265とGeForce RTX 5090、32GBメモリ、2TB PCIe 4.0 SSDを搭載するゲーミングデスクトップPC。

ケースには本物の木材をフロントパネルに採用した「Antec FLUX」を採用。120mmファン3基に加え、リア140mmファン1基、PSUチャンバー120mm逆回転ファン1基の計5基のPWMファンを標準搭載し、冷却性とデザイン性を両立している。