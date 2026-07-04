13世紀のモンゴルが舞台の『天幕のジャードゥーガル』に注目！ オリジナル作品『グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～』『さよならララ』に、『岩元先輩ノ推薦』『パンの赤ちゃん』と5作品を紹介。

少女と妃――復讐の絆で結ばれた二人が、地上最強の帝国に嵐を起こす。

『天幕のジャードゥーガル』

©トマトスープ（秋田書店）／天幕のジャードゥーガル製作委員会

作品解説

母を亡くし、故郷からも遠く引き離された幼い少女・シタラは、学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。

「勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ」――

ファーティマの息子・ムハンマドの言葉に心を揺さぶられたシタラは、“知”の可能性と大切さを知り、教養を深めていく。

いつの日にか、ムハンマドに追いつくことを夢見て……。



その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が日に日に勢力を拡大していた。

その歴史のうねりは、ついにシタラの住む街をも巻き込んでいく。

帝国の第四皇子トルイによってすべてを奪われ捕虜となったシタラは、ただ一つ残った“知恵”を駆使して王族に取り入り、帝国を内側から崩壊させようと決意する。



心に復讐の炎を宿しつつ、表向きは帝国に仕える身となったシタラはある日、第三皇子オゴタイの第六妃ドレゲネと運命的な出逢いを果たす。彼女もまた壮絶な過去を抱え、心の内に帝国への深い恨みを秘めていた。



シタラとドレゲネ。

出逢うはずのなかった二人が手を取り合うとき、運命が大きく動き始める。

スタッフ

原作：トマトスープ『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

総監督：山田尚子

監督：Abel Gongora

シリーズ構成：加藤還一

キャラクターデザイン・作画チーフ：吉田健一

演出チーフ：藤倉拓也

美術監督：樺澤侑里

色彩設計：今野成美

撮影監督：高橋直希

編集：廣瀬清志

音楽：日野浩志郎

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：サイエンスSARU

オープニングテーマ：「Stella」（歌：SEKAI NO OWARI）

エンディングテーマ：「星」（歌：女王蜂）

キャスト

シタラ：関根明良

ドレゲネ：小清水亜美

ファーティマ：桑島法子

ムハンマド：齋藤 潤

オゴタイ：下野 紘

トルイ：鈴木崚汰

シラ：入野自由

チャガタイ：浪川大輔

ジュチ：野島健児

番組情報

テレビ朝日系全国24局ネット：7月4日より毎週土曜23:30～（初回は23:00～2話連続放送）

BS朝日：7月4日より毎週土曜25:00～（初回は25:00～2話連続放送）

AT-X：7月5日より毎週日曜22:30～（初回は22:00～2話連続放送）（リピート放送：毎週木曜4:30～／毎週日曜7:30～）

CSテレ朝チャンネル1：7月12日より毎週日曜22:00～

アニマックス：8月1日より毎週土曜21:00～（リピート放送：8月2日より毎週日曜9:00～）

各配信サイト：7月5日より毎週日曜24:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttp://anime-jaadugar.com/

公式X@anime_jaadugar

©トマトスープ（秋田書店）／天幕のジャードゥーガル製作委員会