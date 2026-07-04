2026夏アニメ大特集 第4回
【2026夏アニメ】人気作の新シリーズ登場！『無職転生Ⅲ』に『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ』『ヘルモード』
2026年07月04日 11時00分更新
夏アニメ特集の第4回は、人気作の新シリーズが続々登場！ 『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ』『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～ 2nd Season』など、5作品を紹介。
2026夏アニメ特集 第4回 紹介作品
- 広がる世界、新たな冒険へ。
『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』
- 異世界旅はいつも波瀾万丈。
『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ』
- 『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』2nd Season
- 『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様（生活能力皆無）を陰ながらお世話することになりました』
- 契約結婚からはじまるハートフル“むずキュン”ラブコメディ
『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』
広がる世界、新たな冒険へ。
『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会
作品解説
2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始されて以来絶大な人気を誇る“なろう系ラノベのパイオニア”『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』。理不尽な孫の手の著による本作は、多くの作品が生み出されている「異世界転生系ラノベ」「なろう系小説」のまさに先駆的作品であり、幅広いファンを獲得している当ジャンルの代表作。働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡……したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生！少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー！
スタッフ
原作：理不尽な孫の手（MFブックス／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：シロタカ
原作企画：フロンティアワークス
監督：渋谷亮介
シリーズ構成：渋谷亮介、谷内直人
キャラクターデザイン：嶋田真恵、古川良太
総作画監督：中野圭哉、嶋田聡史
美術監督：三宅昌和
色彩設計：土居真紀子
撮影監督：頓所信二
編集：三嶋章紀
音響監督：明田川 仁
音響効果：上野 励
音響制作：マジックカプセル
音楽：藤澤慶昌
プロデュース：EGG FIRM
制作：スタジオバインド
オープニングテーマ：「決意の唄」（歌：大原ゆい子）
エンディングテーマ：「祈り、終われば」（歌：中島美嘉）
キャスト
ルーデウス・グレイラット：内山夕実
前世の男：杉田智和
シルフィエット・グレイラット：茅野愛衣
ロキシー・ミグルディア・グレイラット：小原好美
ゼニス・グレイラット：金元寿子
リーリャ・グレイラット：Lynn
ノルン・グレイラット：会沢紗弥
アイシャ・グレイラット：高田憂希
ザノバ・シーローン：鶴岡 聡
クリフ・グリモル：逢坂良太
エリナリーゼ・ドラゴンロード：田中理恵
ジュリ：諸星すみれ
アリエル・アネモイ・アスラ：上田麗奈
ルーク・ノトス・グレイラット：興津和幸
ナナホシ・シズカ：若山詩音
“甲龍王”ペルギウス・ドーラ：小山力也
＜エリス修行編＞
エリス・ボレアス・グレイラット：加隈亜衣
ギレーヌ・デドルディア：豊口めぐみ
ニナ・ファリオン：戸松 遥
ガル・ファリオン：稲田 徹
オーベール・コルベット：小西克幸
イゾルテ・クルーエル：日笠陽子
レイダ・リィア：横尾まり
番組情報
TOKYO MX：7月4日（土）20:00～（初回は第1・2話連続放送、リピート放送：第1話24:00～／第2話26:05～）、7月12日より毎週日曜24:00～（第3話以降）
BS11：7月5日より毎週日曜24:00～（初回は第1・2話連続放送）
サンテレビ：7月5日より毎週日曜25:30～（初回は第1・2話連続放送）
KBS京都：7月5日より毎週日曜24:45～（初回は第1・2話連続放送）
ABEMA：7月4日（土）より20:00～配信（初回は第1・2話連続放送）、7月12日より毎週日曜24:00～（第3話以降）
dアニメストア：月4日（土）より20:00～配信（初回は第1・2話連続放送）、7月12日より毎週日曜24:00～（第3話以降）
他各配信サイト：7月15日より毎週水曜24:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttp://mushokutensei.jp/
公式X@mushokutensei_A
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第17回
アニメ【2026夏アニメまとめ】猛暑の夏はクーラーが利いた部屋でアニメ！ 約80作品の夏アニメを全チェック！
-
第3回
アニメ【2026夏アニメ】漫画に懸ける青春を描く『これ描いて死ね』に『うしろの正面カムイさん』『BLACK TORCH』
-
第2回
アニメ【2026夏アニメ】世阿弥の生涯を描く『ワールド イズ ダンシング』に『乙女怪獣キャラメリゼ』『バンドリ！ ゆめ∞みた』
-
第1回
アニメ夏アニメ特集開始！ 第1回は『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』に『無自覚聖女』
- この連載の一覧へ