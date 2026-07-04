夏アニメ特集の第4回は、人気作の新シリーズが続々登場！ 『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ』『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～ 2nd Season』など、5作品を紹介。

広がる世界、新たな冒険へ。

『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』

©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会

作品解説

2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始されて以来絶大な人気を誇る“なろう系ラノベのパイオニア”『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』。理不尽な孫の手の著による本作は、多くの作品が生み出されている「異世界転生系ラノベ」「なろう系小説」のまさに先駆的作品であり、幅広いファンを獲得している当ジャンルの代表作。働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡……したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生！少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー！

スタッフ

原作：理不尽な孫の手（MFブックス／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：シロタカ

原作企画：フロンティアワークス

監督：渋谷亮介

シリーズ構成：渋谷亮介、谷内直人

キャラクターデザイン：嶋田真恵、古川良太

総作画監督：中野圭哉、嶋田聡史

美術監督：三宅昌和

色彩設計：土居真紀子

撮影監督：頓所信二

編集：三嶋章紀

音響監督：明田川 仁

音響効果：上野 励

音響制作：マジックカプセル

音楽：藤澤慶昌

プロデュース：EGG FIRM

制作：スタジオバインド

オープニングテーマ：「決意の唄」（歌：大原ゆい子）

エンディングテーマ：「祈り、終われば」（歌：中島美嘉）

キャスト

ルーデウス・グレイラット：内山夕実

前世の男：杉田智和

シルフィエット・グレイラット：茅野愛衣

ロキシー・ミグルディア・グレイラット：小原好美

ゼニス・グレイラット：金元寿子

リーリャ・グレイラット：Lynn

ノルン・グレイラット：会沢紗弥

アイシャ・グレイラット：高田憂希

ザノバ・シーローン：鶴岡 聡

クリフ・グリモル：逢坂良太

エリナリーゼ・ドラゴンロード：田中理恵

ジュリ：諸星すみれ

アリエル・アネモイ・アスラ：上田麗奈

ルーク・ノトス・グレイラット：興津和幸

ナナホシ・シズカ：若山詩音

“甲龍王”ペルギウス・ドーラ：小山力也

＜エリス修行編＞

エリス・ボレアス・グレイラット：加隈亜衣

ギレーヌ・デドルディア：豊口めぐみ

ニナ・ファリオン：戸松 遥

ガル・ファリオン：稲田 徹

オーベール・コルベット：小西克幸

イゾルテ・クルーエル：日笠陽子

レイダ・リィア：横尾まり

番組情報

TOKYO MX：7月4日（土）20:00～（初回は第1・2話連続放送、リピート放送：第1話24:00～／第2話26:05～）、7月12日より毎週日曜24:00～（第3話以降）

BS11：7月5日より毎週日曜24:00～（初回は第1・2話連続放送）

サンテレビ：7月5日より毎週日曜25:30～（初回は第1・2話連続放送）

KBS京都：7月5日より毎週日曜24:45～（初回は第1・2話連続放送）

ABEMA：7月4日（土）より20:00～配信（初回は第1・2話連続放送）、7月12日より毎週日曜24:00～（第3話以降）

dアニメストア：月4日（土）より20:00～配信（初回は第1・2話連続放送）、7月12日より毎週日曜24:00～（第3話以降）

他各配信サイト：7月15日より毎週水曜24:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttp://mushokutensei.jp/

公式X@mushokutensei_A

©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会