Amazonセール情報大紹介！ 第1992回
半額で一気に選びやすく。ソニッケアー「ダイヤモンドクリーンスマート」が21,980円
2026年07月05日 21時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon限定プライムセール】フィリップス 電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート」をチェック！
フィリップスの電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート」がAmazonプライム限定セール対象。参考価格43,890円のところ、50％オフの21,980円で販売中。
毎日歯を磨いていても、「ちゃんと磨けているのか」は意外と分かりにくい。フィリップスの「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート」は、アプリによる磨き方ガイドや過圧防止センサーを備えたプレミアムシリーズのハイスペックモデル。毎日のブラッシングを支える機能を充実させたモデルだ。
①磨き方までサポートするアプリ連携
Philips Sonicareアプリによる磨き方ガイドに対応し、押し付けすぎを光で知らせる過圧防止センサーを搭載。4つのモードと3段階の強さ設定を備える。
②手磨きと比べ最大20倍の歯垢除去
約31,000ストローク/分の高速振動と音波水流により、手磨きと比べ最大20倍の歯垢除去を実現。ブラシが届きにくい場所まで音波水流が届き、歯垢を除去する。
③毎日使いやすい機能も充実
充電1回で約14日間使用できるほか、ブラシヘッド交換お知らせ機能を搭載。充電用グラスや100～240Vの世界電圧にも対応する。
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