半額で一気に選びやすく。ソニッケアー「ダイヤモンドクリーンスマート」が21,980円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon限定プライムセール】フィリップス 電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート」をチェック！

フィリップスの電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート」がAmazonプライム限定セール対象。参考価格43,890円のところ、50％オフの21,980円で販売中。

毎日歯を磨いていても、「ちゃんと磨けているのか」は意外と分かりにくい。フィリップスの「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート」は、アプリによる磨き方ガイドや過圧防止センサーを備えたプレミアムシリーズのハイスペックモデル。毎日のブラッシングを支える機能を充実させたモデルだ。

①磨き方までサポートするアプリ連携

Philips Sonicareアプリによる磨き方ガイドに対応し、押し付けすぎを光で知らせる過圧防止センサーを搭載。4つのモードと3段階の強さ設定を備える。

②手磨きと比べ最大20倍の歯垢除去

約31,000ストローク/分の高速振動と音波水流により、手磨きと比べ最大20倍の歯垢除去を実現。ブラシが届きにくい場所まで音波水流が届き、歯垢を除去する。

③毎日使いやすい機能も充実

充電1回で約14日間使用できるほか、ブラシヘッド交換お知らせ機能を搭載。充電用グラスや100～240Vの世界電圧にも対応する。