Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第484回
ゲームだけでなく仕事もアリ！ ASUS製ワイヤレスゲーミングマウスがタイムセールで8000円台に
2026年07月03日 21時00分更新
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ASUSのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSのワイヤレスゲーミングマウス「ROG Keris Wireless Aimpoint」が販売中だ。過去価格は1万1000円だが、タイムセールにより27％オフの8035円で購入できる（7月3日時点）。
本製品は、3万6000DPIのROG AimPoint光学センサーや650ipsおよび50gの加速度、1000Hzのポーリングレートが特徴のワイヤレスゲーミングマウス。そのほか、有線USB・2.4GHz無線・Bluetoothのトライモード接続、約75gの軽量設計、約7000万回のクリック寿命を持つROGマイクロスイッチなども特徴だ。
高コスパのASUS製ゲーミングマウス
ユーザーレビューを見ると、“ガチでコスパよい／本体も軽く、操作性も軽くスイスイと動かせる”といった声が寄せられている。ゲームだけでなく仕事にも使える性能が魅力と言えるだろう。タイムセール中は8000円台で購入できるため、ゲーミングマウスを探している人は早めにチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングマウス ワイヤレス ROG Keris Wireless Aimpoint (36,000dpi / トライモード接続 / 交換可能なスイッチ / 119時間の連続駆動 / PBTボタン / 保証2年 / 国内正規品)ホワイト
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