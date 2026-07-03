ゲームだけでなく仕事もアリ！ ASUS製ワイヤレスゲーミングマウスがタイムセールで8000円台に

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ASUSのワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのワイヤレスゲーミングマウス「ROG Keris Wireless Aimpoint」が販売中だ。過去価格は1万1000円だが、タイムセールにより27％オフの8035円で購入できる（7月3日時点）。

本製品は、3万6000DPIのROG AimPoint光学センサーや650ipsおよび50gの加速度、1000Hzのポーリングレートが特徴のワイヤレスゲーミングマウス。そのほか、有線USB・2.4GHz無線・Bluetoothのトライモード接続、約75gの軽量設計、約7000万回のクリック寿命を持つROGマイクロスイッチなども特徴だ。

高コスパのASUS製ゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると、“ガチでコスパよい／本体も軽く、操作性も軽くスイスイと動かせる”といった声が寄せられている。ゲームだけでなく仕事にも使える性能が魅力と言えるだろう。タイムセール中は8000円台で購入できるため、ゲーミングマウスを探している人は早めにチェックしてみてほしい。