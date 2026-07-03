秋収穫の新米で仕込んだ新酒がお買い得！ 「大関 のものも新酒初しぼり」が12％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「大関 のものも新酒初しぼり パック 2,000ml」がAmazonタイムセールに登場！

「大関 のものも新酒初しぼり パック 2,000ml」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。

参考価格1,909円のところ、12％オフの1,677円で販売中です。2,000ml入りのため、100mlあたり約84円で購入できます。

「大関 のものも新酒初しぼりl」の特徴

Amazon商品ページより

「大関 のものも新酒初しぼり」は、秋に収穫した国産米100％を使用して仕込んだ新酒です。しぼりたてならではのフレッシュ感と、すっきりとした味わいが特徴とされています。アルコール度数は13％です。

旬の味覚や鍋料理との相性も良いとされており、パッケージには「皆様の食卓に福が訪れますように」という願いを込めて、七福神のイラストがデザインされています。

まとめ：Amazonタイムセールでお得に購入できるチャンス！

「大関 のものも新酒初しぼり パック 2,000ml」が、現在開催中のAmazonタイムセールでお得な価格になっています。

期間限定のセール価格で購入できる機会となっているため、ストックを考えている人は、このタイミングでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。