Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第483回
有機EL搭載のLG製26.5型WQHDゲーミングディスプレー、いまなら5万円台で買える！ 240Hz・0.03msの高スペック
2026年07月03日 20時30分更新
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LGの26.5型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、LGの26.5型ゲーミングディスプレー「LG UltraGear OLED 27GX704A-B（グレア/MLA）」が販売中だ。参考価格は7万9800円だが、執筆時点では31％オフの5万4800円で購入できる（7月3日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のOLEDパネルを採用する26.5型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.03ms（GTG）。そのほか、DCI-P3：98.5％カバーやグレアパネル、ピーク輝度1300cd/㎡を実現させたMLA（マイクロレンズアレイ）、焼き付き防止機能なども特徴だ。
OLED搭載のゲーミングディスプレー、いまなら5万円台
ユーザーレビューを見ると、“発色や残像感のなさ、応答性が素晴らしい／QOL爆上がり／同じ240Hzでも残像感が全然違う”といった声が寄せられている。黒表現に強いOLEDや、残像感の少なさ、240Hzの高リフレッシュレートなどがポイント。現時点では5万円台で購入できるため、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【VGP 2026 Summer 金賞】LG ゲーミングモニター LG UltraGear OLED 27GX704A-B 26.5インチ 有機EL/WQHD(2560×1440)/240Hz/0.03ms/DCI-P3 98.5%/DisplayHDR True Black 400/HDMI 2.1/USBハブ/グレアパネル/ファイナルファンタジーXIV 推奨認定モデル
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