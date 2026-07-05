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Amazonセール情報大紹介！ 第1990回

シャープの空気清浄機が9,980円。プラズマクラスター7000搭載の最小クラスモデル

2026年07月05日 22時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】シャープ 空気清浄機「FU-SC01-W」をチェック！

　シャープの空気清浄機「FU-SC01-W」がAmazonタイムセール対象。参考価格13,800円のところ、28％オフの9,980円で販売中。

　空気清浄機は、置く場所によって選び方も変わる。シャープの「FU-SC01-W」は、最小クラスのコンパクトモデル。6畳の部屋はもちろん、寝室や玄関、キッチンなど身の回りのスペースにも設置しやすい1台だ。

アマゾンでシャープ 空気清浄機「FU-SC01-W」を入手

①小空間にも置きやすい最小クラスのコンパクト設計

　シャープ空気清浄機史上最小のコンパクトデザインを採用。約19×19×33cm、約2kgの本体は、寝室や子ども部屋、玄関、キッチン、ペットケージ横など、小空間や身の回りスペースにも設置しやすい。おすすめ畳数は6畳。

②360°下吸い込みとプラズマクラスター7000で空気を浄化

　360°下吸い込みを可能にする小型円柱構造を採用。集じん・脱臭一体型フィルターで空気の汚れをキャッチしながら、全周吹き出し口からプラズマクラスター7000を放出する。フィルターでペットの排泄物臭や体臭も低減する。

③手入れしやすく毎日使いやすいシンプル設計

　普段の手入れは約1カ月に1回を目安とし、吸い込み口やプレフィルターに付いたホコリは掃除機で吸い取るだけ。底カバーを外して掃除することもできる。天面には操作ボタンやランプをまとめ、ナイトライトも備えるなど、毎日使いやすいシンプルな設計となっている。

アマゾンでシャープ 空気清浄機「FU-SC01-W」を入手
 

・商品名：空気清浄機「FU-SC01-W」
・メーカー名：シャープ

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