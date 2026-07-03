Switch 2 ドック不要で接続可能！ 2520×1680ドットの14型モバイルディスプレーは遊びも仕事もこなせる一台だ

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cocoparの14型モバイルディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、cocoparの14型モバイルディスプレー「C-14QH」が販売中だ。参考価格は2万2999円だが、執筆時点では22％オフの1万7999円で購入できる（7月3日時点）。

本製品は2520×1680ドットの解像度を採用する14型モバイルディスプレーで、家庭用ゲーム機やPCなどに接続可能だ。

一番の魅力は、Nintendo Switch 2（初代含む）はドック不要で画面出力ができること。USB Type-Cケーブルだけで、簡単に出力ができるという。そのほか、120Hzリフレッシュレート、sRGB：100％カバーや最大450nitsの輝度、自立式スタンド、アスペクト比自動調整機能なども魅力。

Switch 2用だけでなく仕事用にも便利な一台

ユーザーレビューを見ると、“軽くて使いやすい／ケーブル一本でSwitch 2の出力ができた／ノートPC用ディスプレーとしては申し分なし”といった声が寄せられている。Switch 2をドック不要で接続できることと、仕事用にも使えることが魅力。出先でゲームや仕事をする人におすすめできる一台だ。