「価格以上の性能で満足」と高評価のSwitch 2やモバイル、PC対応ゲームコントローラーが3000円切り！

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PX625（ホワイト）をチェック

Amazon.co.jpにて、PeriphXのNintendo Switch対応コントローラー「PX625（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は4199円だが、執筆時点では30％オフの2949円で購入できる（7月3日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2（初代含む）やPC、モバイルに対応するゲームコントローラー。Bluetooth接続をはじめ、7色のRGBライト、6軸ジャイロセンサー、TURBO連射機能、背面のマクロ機能ボタンなどが特徴となっている。

Switch対応コントローラーがいまなら3000円切り

ユーザーレビューを見ると、“接続が簡単で、すぐにSwitchで使用できた／握りやすい形状なので、長時間プレイしても疲れにくい／価格以上の性能で満足”といった声が寄せられている。執筆時点では3000円を切る価格で購入できるため、Switch用のコントローラーを探している人はチェックしてみては？