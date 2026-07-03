Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第481回
「価格以上の性能で満足」と高評価のSwitch 2やモバイル、PC対応ゲームコントローラーが3000円切り！
2026年07月03日 19時30分更新
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PX625（ホワイト）をチェック
Amazon.co.jpにて、PeriphXのNintendo Switch対応コントローラー「PX625（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は4199円だが、執筆時点では30％オフの2949円で購入できる（7月3日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2（初代含む）やPC、モバイルに対応するゲームコントローラー。Bluetooth接続をはじめ、7色のRGBライト、6軸ジャイロセンサー、TURBO連射機能、背面のマクロ機能ボタンなどが特徴となっている。
Switch対応コントローラーがいまなら3000円切り
ユーザーレビューを見ると、“接続が簡単で、すぐにSwitchで使用できた／握りやすい形状なので、長時間プレイしても疲れにくい／価格以上の性能で満足”といった声が寄せられている。執筆時点では3000円を切る価格で購入できるため、Switch用のコントローラーを探している人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Switch コントローラー 自動連射機能 背面ボタン付き マクロ機能 Bluetooth接続 6軸ジャイロセンサー 7色RGBライト 1000mAhバッテリー 長時間使用 4段階HD振動 Switch1/Switch2/Android/PC（有線）/iOSに対応 日本語取扱説明書付き PeriphX スイッチ プロコン 全機能搭載 洗練されたデザイン かわいい配色 マクロループ機能付き
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