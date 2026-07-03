PCゲーム入門に最適！ 3モード接続対応の75％ゲーミングキーボード＆マウスがセットで1万円未満!?

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テンキーレスキーボード＆マウスセット（75%）をチェック

Amazon.co.jpにて、Redragonの「テンキーレスキーボード＆マウスセット（75％）」が販売中だ。価格は7398円。

本製品は、英語配列のワイヤレスゲーミングキーボード（75％）とゲーミングマウスがセットになったもの。どちらもUSB Type-C有線・2.4GHz無線・Bluetooth 5.0の3モード接続に対応する。

ゲーミングキーボードはマクロキーとアンチゴースト機能、RGBバックライト、約30dB以下の静音スイッチ、75％設計などが特徴。ゲーミングマウスは最大1万2800DPIの光学センサーや1msの応答速度などが特徴となっている。

ゲーミングキーボートとマウスのセットがなんと1万円未満

ユーザーレビューを見ると、“お値段以上／電池持ちもタイピングの感触も良い／静音かつ設定不要で使える”といった声が寄せられている。

ゲーミングキーボードとゲーミングマウスは、良い物を選べば選ぶほどコストが高くなってしまいがちだ。その点、本製品はゲーミングキーボードとゲーミングマウスがセットで1万円未満。手頃な価格で手に入るため、PCゲームデビューをした初心者におすすめできそうだ。