Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第480回
PCゲーム入門に最適！ 3モード接続対応の75％ゲーミングキーボード＆マウスがセットで1万円未満!?
2026年07月03日 18時00分更新
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テンキーレスキーボード＆マウスセット（75%）をチェック
Amazon.co.jpにて、Redragonの「テンキーレスキーボード＆マウスセット（75％）」が販売中だ。価格は7398円。
本製品は、英語配列のワイヤレスゲーミングキーボード（75％）とゲーミングマウスがセットになったもの。どちらもUSB Type-C有線・2.4GHz無線・Bluetooth 5.0の3モード接続に対応する。
ゲーミングキーボードはマクロキーとアンチゴースト機能、RGBバックライト、約30dB以下の静音スイッチ、75％設計などが特徴。ゲーミングマウスは最大1万2800DPIの光学センサーや1msの応答速度などが特徴となっている。
ゲーミングキーボートとマウスのセットがなんと1万円未満
ユーザーレビューを見ると、“お値段以上／電池持ちもタイピングの感触も良い／静音かつ設定不要で使える”といった声が寄せられている。
ゲーミングキーボードとゲーミングマウスは、良い物を選べば選ぶほどコストが高くなってしまいがちだ。その点、本製品はゲーミングキーボードとゲーミングマウスがセットで1万円未満。手頃な価格で手に入るため、PCゲームデビューをした初心者におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Redragon 無線 キーボード マウスセット【BT/2.4G/USB-C有線】ゲーミングキーボード 75% テンキーレス 英語配列 静音 メンブレン ゲーミングマウス 12800DPI RGBバックライト マクロキー 充電式 ポータブル コンパクト キーマウスセット Windows/Mac対応（ブラック）
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