夏アニメ特集の第3回は、漫画に懸ける青春を描く『これ描いて死ね』に『うしろの正面カムイさん』『BLACK TORCH』『株式会社マジルミエ 第2期』『うちの弟どもがすみません』の5作品を紹介。

漫画を描く 漫画に懸ける 私たちの青春

『これ描いて死ね』

©とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研

作品解説

マンガ大賞2023大賞受賞!! 第70回小学館漫画賞受賞!!

小学館「ゲッサン」にて連載中の「これ描いて死ね」が待望のTVアニメ化!!



東京都の島しょ・伊豆王島に住む高校1年生の安海 相。



漫画を読むのが大好きな彼女は、とある出来事がきっかけで漫画を“つくる”ことを意識し始める……



少女が踏み出す漫画創りの道は、果たして!?



知っているようで知らない漫画創作の世界。

作品を生み出す苦しみも歓びも余さず詰め込んだ漫画浪漫成長譚!!!

漫画を愛する全ての人に届けッ!!

スタッフ

監督：赤城博昭

シリーズ構成：福田裕子

脚本：福田裕子、伊丹あき、加藤還一

キャラクターデザイン：瀬川健寿

色彩設計：柳澤久美子

美術監督：春日礼児

撮影監督：浜尾繁光

編集：肥田 文

音楽：堤 博明

音響監督：天野龍洋

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：シンエイ動画

オープニングテーマ：「遺書」（歌：キタニタツヤ）

エンディングテーマ：「コニファー」（歌：リーガルリリー）

キャスト

安海 相：関根明良

手島 零：早見沙織

藤森 心：仁見紗綾

赤福 幸：藤村花音

石龍 光：水瀬いのり

ポコ太：日髙のり子

寺村 七：種﨑敦美

金剛寺 華：ゆかな

へびちか先生：井上喜久子

番組情報

日本テレビ系全国30局ネット：7月3日より毎週金曜23:30～（初回は23:35～）

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.vap.co.jp/korekaite-shine/

公式X@korekaite_shine

公式TikTok@korekaite_shine

©とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研