2026夏アニメ大特集 第3回
【2026夏アニメ】漫画に懸ける青春を描く『これ描いて死ね』に『うしろの正面カムイさん』『BLACK TORCH』
2026年07月03日 17時00分更新
夏アニメ特集の第3回は、漫画に懸ける青春を描く『これ描いて死ね』に『うしろの正面カムイさん』『BLACK TORCH』『株式会社マジルミエ 第2期』『うちの弟どもがすみません』の5作品を紹介。
2026夏アニメ特集 第3回 紹介作品
- 漫画を描く 漫画に懸ける 私たちの青春
『これ描いて死ね』
- 『うしろの正面カムイさん』
- 物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕――！！！
『BLACK TORCH』
- TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期
- はじまりは、ひとつ屋根の下。
『うちの弟どもがすみません』
漫画を描く 漫画に懸ける 私たちの青春
『これ描いて死ね』
©とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研
作品解説
マンガ大賞2023大賞受賞!! 第70回小学館漫画賞受賞!!
小学館「ゲッサン」にて連載中の「これ描いて死ね」が待望のTVアニメ化!!
東京都の島しょ・伊豆王島に住む高校1年生の安海 相。
漫画を読むのが大好きな彼女は、とある出来事がきっかけで漫画を“つくる”ことを意識し始める……
少女が踏み出す漫画創りの道は、果たして!?
知っているようで知らない漫画創作の世界。
作品を生み出す苦しみも歓びも余さず詰め込んだ漫画浪漫成長譚!!!
漫画を愛する全ての人に届けッ!!
スタッフ
監督：赤城博昭
シリーズ構成：福田裕子
脚本：福田裕子、伊丹あき、加藤還一
キャラクターデザイン：瀬川健寿
色彩設計：柳澤久美子
美術監督：春日礼児
撮影監督：浜尾繁光
編集：肥田 文
音楽：堤 博明
音響監督：天野龍洋
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：シンエイ動画
オープニングテーマ：「遺書」（歌：キタニタツヤ）
エンディングテーマ：「コニファー」（歌：リーガルリリー）
キャスト
安海 相：関根明良
手島 零：早見沙織
藤森 心：仁見紗綾
赤福 幸：藤村花音
石龍 光：水瀬いのり
ポコ太：日髙のり子
寺村 七：種﨑敦美
金剛寺 華：ゆかな
へびちか先生：井上喜久子
番組情報
日本テレビ系全国30局ネット：7月3日より毎週金曜23:30～（初回は23:35～）
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://www.vap.co.jp/korekaite-shine/
公式X@korekaite_shine
公式TikTok@korekaite_shine
©とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2回
アニメ【2026夏アニメ】世阿弥の生涯を描く『ワールド イズ ダンシング』に『乙女怪獣キャラメリゼ』『バンドリ！ ゆめ∞みた』
-
第1回
アニメ夏アニメ特集開始！ 第1回は『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』に『無自覚聖女』
- この連載の一覧へ