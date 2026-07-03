任天堂は7月3日、Nintendo Switch Online（※）加入者が対象ソフトをまるっと遊べるイベント「いっせいトライアル」として、日本ファルコムのRPG「空の軌跡 the 1st」を配信すると告知した。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

本作は、日本ファルコムが贈る人気ストーリーRPG「軌跡シリーズ」の原点「空の軌跡」をフルリメイクした作品。2025年9月に発売され、その面白さから世界的な大ヒットを記録している。

主人公の少女エステルと相棒の少年ヨシュアが織りなす物語が非常に好評。戦闘システムもアクションとコマンドバトルを両方取り入れた現代仕様で、シリーズをはじめて遊ぶ人にも取っつきやすいと評判だ。

最後までプレイしたユーザーはキャッチコピー「忘れられない旅になる」の意味を知ることとなる。

ユーザーからは「空の軌跡遊び放題エグいな!?」「えぇ!?いいんですかっ」「続編の2ndが出る前にやるの偉い」「全人類プレイして」「低難易度＆メインストーリーだけ追うなら20時間でイケる」「空の軌跡はいいぞ」と好評の声が寄せられている。

遊び放題の期間は【7月6日12時～7月12日17時59分】。仮にいっせいトライアル中に遊びきれなくても、7月19日までは50％オフセールも実施する。本作の続きとなる「空の軌跡 the 2nd」も2026年9月17日に発売するので、ぜひ「2nd」に備えてプレイしてみてほしい。

なお、ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載。購入の参考にどうぞ。

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