任天堂は7月6日、日本ファルコムのRPG「空の軌跡 the 1st」を期間限定で全編遊び放題となる「いっせいトライアル」を配信開始した。プレイするには、Nintendo Switch Online（※）へ加入していることが条件となる。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

本作は、日本ファルコムが贈る人気ストーリーRPG「軌跡シリーズ」の原点「空の軌跡」をフルリメイクした作品。2025年9月に発売され、その面白さから世界的な大ヒットを記録している。

主人公の少女エステルと相棒の少年ヨシュアが織りなす物語が非常に好評。戦闘システムもアクションとコマンドバトルを両方取り入れた現代仕様で、シリーズをはじめて遊ぶ人にも取っつきやすいと評判だ。

ユーザーからは「あ、あんですってー!?」「さぁ空の軌跡RTAがはじまりました!!」「必死にやれば1週間でクリアできるぞ！」「難易度Nomalなのに敵が強い件」「やってみたかったやつ！」「導入は長く感じたが戦闘に入るとわくわくしてきた」「なんでターン制バトルってこんなに楽しいんだろうな」と好評の声が寄せられている。

遊び放題の期間は【7月6日12時～7月12日17時59分】。仮にいっせいトライアル中に遊びきれなくても、7月19日までは50％オフセールも実施中だ。本作の続きとなる「空の軌跡 the 2nd」も2026年9月17日に発売するので、ぜひ「2nd」に備えてプレイしてみてほしい。

なお、ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載。購入の参考にどうぞ。

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