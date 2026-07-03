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7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第56回

吸い込まれるような映像美「MAG 272UP QD-OLED E16」残像感ゼロの応答速度を誇るモニター

2026年07月03日 15時30分更新

文● ASCII

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　ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。

　そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

　この記事では、その中から編集部員が毎日のように使っているMSIのモニター「MAG 272UP QD-OLED E16」をご紹介します！

息をのむ美しさ……ゲームも映画も最高画質で楽しみたいならコレ

　QD-OLEDパネルが映し出す、鮮やかな色彩と吸い込まれるような「黒」。一度これを見てしまうと、もう他のモニターには戻れないかもしれません。ゲームだけでなく、最高の映像体験を求めている人に絶対おすすめの一台です！

ポイント①：ゲームの世界が一段とリアルに見える

　色がとにかく鮮やかで、コントラストも最高なんです！ 画面の中に吸い込まれるような映像美で、お気に入りのゲームが今まで以上にドラマチックに感じられるはずですよ。

ポイント②：残像感ゼロ！ヌルヌル動く快感

　映像の切り替わりがめちゃくちゃ速いから、テンポの速いゲームでも表示がクッキリ。美しい映像を楽しみながら、ゲームとしての性能も一切妥協していないのが素晴らしいんです！

ポイント③：OLEDの弱点もしっかりカバー

　「焼き付きが心配……」という人も安心してください！ 焼き付き対策機能が充実しているから、毎日ガッツリ使う人でも安心してOLEDの美しさを堪能し続けられるのがうれしいですよね。

7月4日（土）は秋葉原に！
MAG 272UP QD-OLED E16の実物を触りに来てください

　ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

　だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

　この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

　編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

　7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

「TOKYO Gaming-PC STREET 8」公式ガイド

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
 

　最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

　今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

　知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

　さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

　イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

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「TOKYO Gaming-PC STREET 8」の特集はこちら！

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