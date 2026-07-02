アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第216回
泡盛を買うなら今！ 「瑞泉 紙パック 30度 1800ml」がAmazonタイムセール対象に
2026年07月02日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「瑞泉 紙パック 30度 1800ml」がAmazonタイムセールに登場！
「瑞泉 紙パック 30度 1800ml」は、沖縄県の瑞泉酒造が手がける泡盛です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格2,689円から24％オフの2,054円で販売されています。1800ml入りのため、100mlあたり約114円です。
「瑞泉 紙パック 30度 1800ml」の特徴
Amazon商品ページより
「瑞泉 紙パック 30度 1800ml」は、内容量1800mlの紙パック入り泡盛です。アルコール度数は30％で、ふくよかな風味と芳醇な旨みが特徴とされています。
パッケージには、創業当時から親しまれてきた首里城のシンボルである龍をモチーフに採用しています。
水割りやオン・ザ・ロック、カクテルベースなど幅広い飲み方に対応し、水割りのほかレモンやシークヮーサーを加えて楽しむ飲み方も紹介されています。
まとめ：Amazonタイムセールでお得に購入できるチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「瑞泉 紙パック 30度 1800ml」が参考価格より24％オフで販売されています。
1800mlの大容量タイプをお得な価格で購入できる機会です。セール期間中にストック用として購入を検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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