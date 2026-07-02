2026夏アニメ大特集 第2回
【2026夏アニメ】世阿弥の生涯を描く『ワールド イズ ダンシング』に『乙女怪獣キャラメリゼ』『バンドリ！ ゆめ∞みた』
2026年07月02日 17時30分更新
夏アニメ特集第2回は人気コミックを原作に持つ作品多数。世阿弥の生涯を描く『ワールド イズ ダンシング』に『乙女怪獣キャラメリゼ』『バンドリ！ ゆめ∞みた』など、計7作品を紹介。
2026夏アニメ特集 第2回 紹介作品
- 舞やまぬ、いとほしき『花』の記憶。
『ワールド イズ ダンシング』
- 恋か、破壊か――。
『乙女怪獣キャラメリゼ』
- 音が止んでも、あらがえ
『バンドリ！ ゆめ∞みた』
- 祟り神、ただいま翻弄中。
『令和のダラさん』
- この世界で無双する――
『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』
- やめられない。それでも、今日も生きてる
『ヤニねこ』
- 吠えて噛みつき駆けまわる“わん！”だふるな日常再び！
『文豪ストレイドッグスわん！2』
舞やまぬ、いとほしき『花』の記憶。
『ワールド イズ ダンシング』
©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会
作品解説
舞などなくても生きていけるのに――
1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代、北朝の征夷大将軍・足利義満は着々と権力を強めていた。
猿楽を舞う観世座の座頭・観阿弥の子として生まれた少年、鬼夜叉。
「なぜ人は舞うのか」ぼんやりした疑問を抱えながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日『よい』舞に出会う。
好奇心の強い美しき少年は人と出会い、笑い、泣き、自分の情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新しい舞を形作っていく――
スタッフ
原作：三原和人『ワールド イズ ダンシング』（講談社モーニングKC刊）
監督：黒柳トシマサ
キャラクターデザイン：佐々木啓悟
シリーズ構成・脚本：川滿佐和子
副監督：淵本宗平
サブキャラクターデザイン：久武伊織
プロップデザイン：おだし
美術設定：緒川マミオ
美術監督：小倉宏昌、井上一宏
色彩設計：佐藤直子、成毛久美子
3D監督：中野祥典
撮影監督：菊池優太郎
編集：平木大輔
音響監督：長崎行男
音楽：篠田大介
題字：根本 知
型付監修：津村禮次郎
振付：森山開次、川村美紀子
能楽監修：川口晃平
歴史監修：清水克行
アニメーションプロデューサー：溝口 侃
アニメーション制作：Cypic
オープニングテーマ：「終宵」（歌：マカロニえんぴつ）
エンディングテーマ：「名もない花」（歌：hockrockb）
キャスト
鬼夜叉：花守ゆみり
石也：土屋神葉
コガネ：内田真礼
増次郎：朴 璐美
足利義満：櫻井孝宏
観阿弥：小西克幸
犬王：松田洋治
二条良基：飛田展男
業子：能登麻美子
千晴：水瀬いのり
白拍子：沢城みゆき
十二五郎：石谷春貴
サツキ：瀬戸芭月
番組情報
TOKYO MX：7月2日より毎週木曜22:00～
BS朝日：7月3日より毎週金曜23:00～
TVQ九州放送：7月3日より毎週金曜17:00～
サンテレビ：7月2日より毎週木曜24:00～
KBS京都：7月2日より毎週木曜22:00～
メ～テレ：7月2日より毎週木曜26:30～
HBC北海道放送：7月2日より毎週木曜25:26～
ミヤギテレビ：7月2日より毎週木曜25:29～
RCC中国放送：7月2日より毎週木曜25:56～
Prime Video：6月29日より毎週月曜22:00～配信
ABEMA：7月2日より毎週木曜22:00～配信
他各配信サイト：7月3日より毎週金曜22:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://sh-anime.shochiku.co.jp/worldisdancing-anime/
公式X@wid_anime
©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります