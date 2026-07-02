夏アニメ特集第2回は人気コミックを原作に持つ作品多数。世阿弥の生涯を描く『ワールド イズ ダンシング』に『乙女怪獣キャラメリゼ』『バンドリ！ ゆめ∞みた』など、計7作品を紹介。

舞やまぬ、いとほしき『花』の記憶。

『ワールド イズ ダンシング』

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

作品解説

舞などなくても生きていけるのに――



1374年、南朝と北朝二つの朝廷の争いが続く動乱の時代、北朝の征夷大将軍・足利義満は着々と権力を強めていた。



猿楽を舞う観世座の座頭・観阿弥の子として生まれた少年、鬼夜叉。

「なぜ人は舞うのか」ぼんやりした疑問を抱えながら、気持ちの晴れない日々を過ごしていたが、ある日『よい』舞に出会う。



好奇心の強い美しき少年は人と出会い、笑い、泣き、自分の情けなさと向き合いながら、無常の世に生きる新しい舞を形作っていく――

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会

スタッフ

原作：三原和人『ワールド イズ ダンシング』（講談社モーニングKC刊）

監督：黒柳トシマサ

キャラクターデザイン：佐々木啓悟

シリーズ構成・脚本：川滿佐和子

副監督：淵本宗平

サブキャラクターデザイン：久武伊織

プロップデザイン：おだし

美術設定：緒川マミオ

美術監督：小倉宏昌、井上一宏

色彩設計：佐藤直子、成毛久美子

3D監督：中野祥典

撮影監督：菊池優太郎

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：篠田大介

題字：根本 知

型付監修：津村禮次郎

振付：森山開次、川村美紀子

能楽監修：川口晃平

歴史監修：清水克行

アニメーションプロデューサー：溝口 侃

アニメーション制作：Cypic

オープニングテーマ：「終宵」（歌：マカロニえんぴつ）

エンディングテーマ：「名もない花」（歌：hockrockb）

キャスト

鬼夜叉：花守ゆみり

石也：土屋神葉

コガネ：内田真礼

増次郎：朴 璐美

足利義満：櫻井孝宏

観阿弥：小西克幸

犬王：松田洋治

二条良基：飛田展男

業子：能登麻美子

千晴：水瀬いのり

白拍子：沢城みゆき

十二五郎：石谷春貴

サツキ：瀬戸芭月

番組情報

TOKYO MX：7月2日より毎週木曜22:00～

BS朝日：7月3日より毎週金曜23:00～

TVQ九州放送：7月3日より毎週金曜17:00～

サンテレビ：7月2日より毎週木曜24:00～

KBS京都：7月2日より毎週木曜22:00～

メ～テレ：7月2日より毎週木曜26:30～

HBC北海道放送：7月2日より毎週木曜25:26～

ミヤギテレビ：7月2日より毎週木曜25:29～

RCC中国放送：7月2日より毎週木曜25:56～

Prime Video：6月29日より毎週月曜22:00～配信

ABEMA：7月2日より毎週木曜22:00～配信

他各配信サイト：7月3日より毎週金曜22:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://sh-anime.shochiku.co.jp/worldisdancing-anime/

公式X@wid_anime

©三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会