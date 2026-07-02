Amazonセール情報大紹介！ 第1981回
時短するなら、このゴリラ。爆風ドライヤー「ゴリラのひとふき」が13,154円
2026年07月02日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ドウシシャ 爆風ドライヤー「ゴリラのひとふき」をチェック！
ドウシシャの爆風ドライヤー「ゴリラのひとふき」がAmazonタイムセール対象。参考価格14,950円のところ、12％オフの13,154円で販売中。
ドライヤーにかかる時間は、毎日のことだからこそ気になる。時短を重視する人に向けたのが、ドウシシャの「ゴリラのひとふき」だ。高い風速による速乾性能を備えたモデルで、ドライ時間を短縮したい人はチェックしておきたい。
①爆風でドライ時間を短縮
ゴリラ級とうたう爆風で、乾燥時間を短縮できる点が最大の魅力。最大風速63.91m/秒の風を送り出し、ロングヘアでも約5〜8分で乾燥完了。毎日のドライ時間に着目したハイパワードライヤーとなっている。
②約540gの軽量設計
本体は約540gの軽量設計。1200W仕様のコード式を採用し、軽さとハイパワーを両立したモデルとなっている。アタッチメントが付属し、カラーはホワイト・グレー・ブラックの3色をラインアップする。
③マイナスイオンにも対応
「つや髪イオン」を採用するほか、マグネットで着脱できるノズルが付属。うねりやハネを狙って整えられる仕様。また、風量に比して動作音は静かとのこと。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1980回
トピックスDVDドライブ搭載のRyzen 7ノートが15万円台。NEC「LAVIE N15」がタイムセール
-
第1979回
トピックスGoogle TV・Wチューナー搭載。山善の50V型4Kテレビがタイムセールで54,900円
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1978回
トピックス約166gの軽量スマホ。AQUOS sense9が4万円台に値下がり
-
第1977回
トピックスSnapdragon 8s Gen 4搭載の13型タブレット、Lenovo「Idea Tab Pro」が7万円台
-
第1976回
トピックス超軽量カーボン骨で約84g。KIZAWA折りたたみ傘が25％オフの2,639円
-
第1975回
トピックス22畳対応で14,280円。360°吸引のブルーエア空気清浄機が43％オフ
-
第1974回
トピックス読書もノートもこれ1台。10.2型「Kindle Scribe」が38％オフで39,980円
-
第1973回
トピックスレアな16型タッチノートが13万円台。Core Ultra 5搭載「HP OmniBook 5 16-af」が15％オフ
- この連載の一覧へ