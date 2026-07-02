時短するなら、このゴリラ。爆風ドライヤー「ゴリラのひとふき」が13,154円

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【Amazonタイムセール】ドウシシャ 爆風ドライヤー「ゴリラのひとふき」をチェック！

ドウシシャの爆風ドライヤー「ゴリラのひとふき」がAmazonタイムセール対象。参考価格14,950円のところ、12％オフの13,154円で販売中。

ドライヤーにかかる時間は、毎日のことだからこそ気になる。時短を重視する人に向けたのが、ドウシシャの「ゴリラのひとふき」だ。高い風速による速乾性能を備えたモデルで、ドライ時間を短縮したい人はチェックしておきたい。

①爆風でドライ時間を短縮

ゴリラ級とうたう爆風で、乾燥時間を短縮できる点が最大の魅力。最大風速63.91m/秒の風を送り出し、ロングヘアでも約5〜8分で乾燥完了。毎日のドライ時間に着目したハイパワードライヤーとなっている。

②約540gの軽量設計

本体は約540gの軽量設計。1200W仕様のコード式を採用し、軽さとハイパワーを両立したモデルとなっている。アタッチメントが付属し、カラーはホワイト・グレー・ブラックの3色をラインアップする。

③マイナスイオンにも対応

「つや髪イオン」を採用するほか、マグネットで着脱できるノズルが付属。うねりやハネを狙って整えられる仕様。また、風量に比して動作音は静かとのこと。