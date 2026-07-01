Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第479回
QD-OLED搭載の26.7型QHDゲーミングディスプレーがまさかの5万円台【Dell Alienware】
2026年07月01日 23時00分更新
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Dellの26.7型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Dellの26.7型ゲーミングディスプレー「AW2725D」が販売中だ。参考価格は7万9800円だが、タイムセールにより25％オフの5万9980円で購入できる（7月1日時点）。
本製品はQHD（2560×1440ドット）のQD-OLEDパネルを採用する26.7型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.03ms。そのほか、ブルーライト軽減機能や360度の通気口、豊富なインターフェースなども特徴となっている。
QD-OLED搭載ゲーミングディスプレーが5万円台で買える
ユーザーレビューを見ると、“有機ELがこの値段で買えるなら、もう他のパネルには戻れない／ゲームとしても動画視聴用としても大満足のディスプレー／キレイでありながら目に優しい”といった声が寄せられている。
QD-OLEDの映像美を高く評価する人が多い模様。タイムセールにより5万円台で買えるため、さらなる映像美を求めている人はチェックしてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Dell AW2725D 26.7インチ 有機EL Alienware ゲーミングモニター(無輝点3年保証/QHD/QD-OLED,抗反射/DP 1.4×1,HDMI×2/DCI-P3 99.3%/縦横回転,高さ調整/0.03ms,280Hz/G-SYNC Compatible,AMD FreeSync Premium Pro,DisplayHDR True Black 400)
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