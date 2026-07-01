QD-OLED搭載の26.7型QHDゲーミングディスプレーがまさかの5万円台【Dell Alienware】

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Dellの26.7型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Dellの26.7型ゲーミングディスプレー「AW2725D」が販売中だ。参考価格は7万9800円だが、タイムセールにより25％オフの5万9980円で購入できる（7月1日時点）。

本製品はQHD（2560×1440ドット）のQD-OLEDパネルを採用する26.7型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.03ms。そのほか、ブルーライト軽減機能や360度の通気口、豊富なインターフェースなども特徴となっている。

QD-OLED搭載ゲーミングディスプレーが5万円台で買える

ユーザーレビューを見ると、“有機ELがこの値段で買えるなら、もう他のパネルには戻れない／ゲームとしても動画視聴用としても大満足のディスプレー／キレイでありながら目に優しい”といった声が寄せられている。

QD-OLEDの映像美を高く評価する人が多い模様。タイムセールにより5万円台で買えるため、さらなる映像美を求めている人はチェックしてほしい。