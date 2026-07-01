20万円未満のゲーミングPCが欲しい？ だったらRTX 5060搭載の「OMEN 16L」はどうでしょう？

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HPのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、HPのゲーミングデスクトップPC「OMEN 16L」が販売中だ。価格は19万9800円。

本製品は、AMD「Ryzen 5 8400F」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB（8GB×2 DDR5-5200）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5060搭載のゲーミングデスクトップが20万円未満

見た目はコンパクト、中身は妥協なしの本製品。ゲームだけでなく、軽めのクリエイティブワーク（動画編集や配信など）もこなせるだろう。20万円未満の予算で購入を考えている人におすすめできる一台だ。