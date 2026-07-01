Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第477回
FPSやTPSの音をしっかり聴き取りたい人に◎ 有線ゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」が8％オフ
2026年07月01日 22時30分更新
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HyperXの有線ゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXの有線ゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、執筆時点では8％オフの1万1919円で購入できる（7月1日時点）。
本製品は、PCやPlayStation、XBOX、Switch、モバイルデバイスに対応する有線ゲーミングヘッドセット。低反発クッションを備えたヘッドバンドをはじめ、音響エンジニアがチューニングした角度付き53mmドライバー、DTS空間オーディオ、ノイズキャンセリング機能付きのマイクなどが特徴となっている。
FPSやTPSをよく遊ぶ人におすすめ
ユーザーレビューを見ると、“装着感が素晴らしい／足音が聞こえやすい／ノイキャンが凄すぎる”といった声が寄せられている。FPSやTPSなど音が重要なゲームを遊ぶ人におすすめできそうだ。現時点では8％オフで買えるため、ゲーミングヘッドセットを買い替える予定のある人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ハイパーエックス(HyperX) HyperX Cloud III ゲーミングヘッドセット DTS Headphone:X空間オーディオ 53mmドライバー搭載 Cloud IIの 快適性 ブラック-レッド PC、PS5、PS4、Xboxシリーズ、Nintendo Switch、モバイル727A9AA
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