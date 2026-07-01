EornmorのSwitch 2対応コントローラー、必要なものがそろっていて3000円台はお得すぎる

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Switch 2 コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Eornmorの「Switch 2 コントローラー」が販売中だ。参考価格は5280円だが、執筆時点では38％オフの3280円で購入できる（7月1日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2（初代含む）やPC、モバイルデバイスにも対応するゲームコントローラー。磁気ホールセンサーを採用するダブルホール機能をはじめ、低遅延のBluetooth接続、Turbo連射機能、6軸ジャイロセンサー、背面ボタンなどが特徴となっている。

Switch 2用コントローラーをお得に買いたい人に

ユーザーレビューを見ると、“デザインもコスパも◎／握り心地がいい／必要な機能がそろっているので純正品にこだわりがなければおすすめ”といった声が寄せられている。現時点では3000円台の価格で購入できるため、Switch 2用のコントローラーを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。