Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第475回
ドックなしでSwitch 2の画面出力が可能！ ナイロン編みの頑丈さが魅力のUSB Type-C to HDMIケーブル
2026年07月01日 22時00分更新
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Switch 2 USB C to HDMI出力ケーブルをチェック
Amazon.co.jpにて、SANQの「Switch 2 USB C to HDMI出力ケーブル」が販売中だ。価格は2699円。
本製品は、ドック不要でNintendo Switch 2の画面出力ができるというUSB Type-C to HDMIケーブル。Switchだけでなく、ノートPCやスマホなどの接続も可能だ。アルミ合金シェル＆ナイロン編組ケーブルを採用しているため、耐久性と耐摩耗性に優れているという。4K/60Hzの出力や、充電しながら画面出力ができる100W PDにも対応している。
ドック不要でSwitch 2の画面を出力できる優れもの
ユーザーレビューを見ると、“PD充電しながら4K出力ができた／出張や旅行でSwitch 2を持ち出したいときに便利／ナイロン編みのケーブルが思っていた以上に太くてしっかりしている”といった声が寄せられている。
ドック不要でSwitch 2の画面を出力できることと、ケーブルが頑丈であることがポイントのようだ。Switch 2に加えてノートPCの出力もできるため、仕事用に購入しておくといいかもしれない。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Switch 2 ドック ケーブル「22.5.0」対応 2mテレビ 接続 出力4K@60Hz USB C to HDMI交換ケーブル ナイ口ン編み
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