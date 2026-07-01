ドックなしでSwitch 2の画面出力が可能！ ナイロン編みの頑丈さが魅力のUSB Type-C to HDMIケーブル

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Switch 2 USB C to HDMI出力ケーブルをチェック

Amazon.co.jpにて、SANQの「Switch 2 USB C to HDMI出力ケーブル」が販売中だ。価格は2699円。

本製品は、ドック不要でNintendo Switch 2の画面出力ができるというUSB Type-C to HDMIケーブル。Switchだけでなく、ノートPCやスマホなどの接続も可能だ。アルミ合金シェル＆ナイロン編組ケーブルを採用しているため、耐久性と耐摩耗性に優れているという。4K/60Hzの出力や、充電しながら画面出力ができる100W PDにも対応している。

ドック不要でSwitch 2の画面を出力できる優れもの

ユーザーレビューを見ると、“PD充電しながら4K出力ができた／出張や旅行でSwitch 2を持ち出したいときに便利／ナイロン編みのケーブルが思っていた以上に太くてしっかりしている”といった声が寄せられている。

ドック不要でSwitch 2の画面を出力できることと、ケーブルが頑丈であることがポイントのようだ。Switch 2に加えてノートPCの出力もできるため、仕事用に購入しておくといいかもしれない。気になる人はチェックしてみては？