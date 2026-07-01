2026夏アニメ大特集 第1回
夏アニメ特集開始！ 第1回は『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』に『無自覚聖女』
2026年07月01日 18時30分更新
7月に入り、長く続いた梅雨もついに終わりそうな予感。そして、早くも夏アニメが放送開始！ 今クールも80作品近く紹介予定なので、見逃しないように！
第1回の今回は、『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』『花ざかりの君たちへ』第2期など、計6作品を紹介。
2026夏アニメ特集 第1回 紹介作品
- お掃除、洗濯、世界救済も…ぜ～んぶメイドのお仕事です！
『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』
- これは、落ちこぼれ令嬢と不器用な皇子が幸せをつかみ取る、愛の物語──。
『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』
- 変わり始める3人の関係――
『花ざかりの君たちへ』第2期
- 二度目の転生”で描かれる、規格外の学院ファンタジー開幕！
『落第賢者の学院無双～二度目の転生、Ｓランクチート魔術師冒険録～』
- 最強となった村人は、世界の運命に立ち向かう！
『LV999の村人』
- 『地球大好き！きっくん』
お掃除、洗濯、世界救済も…ぜ～んぶメイドのお仕事です！
『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』
© あてきち・TOブックス／オールワークスメイド製作委員会
作品解説
ここは乙女ゲーム「銀の聖女と五つの誓い」の中――
やがて魔王が現れ、世界は滅亡の危機に瀕してしまう……。
そんな運命から世界を救うはずのヒロイン（聖女）のメロディは、なぜか能力をすべてメイド業務に捧げ、完全無欠のオールワークスメイドへと変貌を遂げていた！
聖女不在で予測不能になってしまったシナリオは……、世界は……、いったいどうなっちゃうの～～！？
ヒロイン？ 聖女？ そんなことよりメイドでしょ！
スタッフ
原作：あてきち『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』（TOブックス刊）
原作イラスト：雪子
漫画：螢子
総監督：石平信司
監督：村川直哉
シリーズ構成：根元歳三
キャラクターデザイン：徳川恵梨
サブキャラクターデザイン：小島えり
美術監督：大河内 稔
色彩設計：いわみみか。
撮影監督：岩崎 敦
編集：山岸歩奈実
音響監督：森下広人
音響制作：ダックスプロダクション
音楽：伊藤 賢
音楽プロデューサー：関根陽一、臼倉竜太郎
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：EMTスクエアード
オープニング主題歌：「マデュアル↔ハート」（歌：メロディ・ウェーブ（CV：宮本侑芽）、ルシアナ・ルトルバーグ（CV：大久保瑠美））
エンディング主題歌：「ハンドメイド」（歌：仲村宗悟）
キャスト
メロディ・ウェーブ：宮本侑芽
ルシアナ・ルトルバーグ：大久保瑠美
アンネマリー・ヴィクティリウム：日笠陽子
クリストファー・フォン・テオラス：天﨑滉平
レクティアス・フロード：小野友樹
ビューク：堀江 瞬
魔王：仲村宗悟
番組情報
TOKYO MX：7月1日より毎週水曜22:00～
BSフジ：7月1日より毎週水曜24:00～（初回のみ24:30～）
AT-X：7月3日より毎週金曜20:30～（リピート放送：毎週火曜8:30～／毎週木曜14:30～）
dアニメストア：6月24日より毎週水曜22:30～配信
ABEMA：6月24日より毎週水曜22:30～配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://all-works-maid-anime.com/
公式X@allworks_maid
© あてきち・TOブックス／オールワークスメイド製作委員会
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