7月に入り、長く続いた梅雨もついに終わりそうな予感。そして、早くも夏アニメが放送開始！ 今クールも80作品近く紹介予定なので、見逃しないように！

第1回の今回は、『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』『花ざかりの君たちへ』第2期など、計6作品を紹介。

お掃除、洗濯、世界救済も…ぜ～んぶメイドのお仕事です！

『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』

© あてきち・TOブックス／オールワークスメイド製作委員会

作品解説

ここは乙女ゲーム「銀の聖女と五つの誓い」の中――

やがて魔王が現れ、世界は滅亡の危機に瀕してしまう……。



そんな運命から世界を救うはずのヒロイン（聖女）のメロディは、なぜか能力をすべてメイド業務に捧げ、完全無欠のオールワークスメイドへと変貌を遂げていた！



聖女不在で予測不能になってしまったシナリオは……、世界は……、いったいどうなっちゃうの～～！？



ヒロイン？ 聖女？ そんなことよりメイドでしょ！

スタッフ

原作：あてきち『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』（TOブックス刊）

原作イラスト：雪子

漫画：螢子

総監督：石平信司

監督：村川直哉

シリーズ構成：根元歳三

キャラクターデザイン：徳川恵梨

サブキャラクターデザイン：小島えり

美術監督：大河内 稔

色彩設計：いわみみか。

撮影監督：岩崎 敦

編集：山岸歩奈実

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：伊藤 賢

音楽プロデューサー：関根陽一、臼倉竜太郎

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：EMTスクエアード

オープニング主題歌：「マデュアル↔ハート」（歌：メロディ・ウェーブ（CV：宮本侑芽）、ルシアナ・ルトルバーグ（CV：大久保瑠美））

エンディング主題歌：「ハンドメイド」（歌：仲村宗悟）

キャスト

メロディ・ウェーブ：宮本侑芽

ルシアナ・ルトルバーグ：大久保瑠美

アンネマリー・ヴィクティリウム：日笠陽子

クリストファー・フォン・テオラス：天﨑滉平

レクティアス・フロード：小野友樹

ビューク：堀江 瞬

魔王：仲村宗悟

番組情報

TOKYO MX：7月1日より毎週水曜22:00～

BSフジ：7月1日より毎週水曜24:00～（初回のみ24:30～）

AT-X：7月3日より毎週金曜20:30～（リピート放送：毎週火曜8:30～／毎週木曜14:30～）

dアニメストア：6月24日より毎週水曜22:30～配信

ABEMA：6月24日より毎週水曜22:30～配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://all-works-maid-anime.com/

公式X@allworks_maid

© あてきち・TOブックス／オールワークスメイド製作委員会