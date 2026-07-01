『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』が20％オフ！
「蒼き雷霆 ガンヴォルト」シリーズなどがお買い得！インティ・クリエイツの「サマーセール」が開催中
インティ・クリエイツは7月1日、ニンテンドーストア／PlayStation Store／Steamにて配信中の同社のタイトルを最大65％オフ（VR作品除く）で購入できる「サマーセール」を開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。
■セール期間
・ニンテンドーストア（セール期間：2026年6月15日～7月11日23時59分）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
・PlayStation Store（セール期間：2026年7月1日～7月15日23時59分）
https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1
・Steam（セール期間：2026年6月26日～7月10日1時59分）
https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES
■対象タイトル
【65％オフ】蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch／PS4
【65％オフ】蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）
【65％オフ】蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）
【65％オフ】蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
【25-30％オフ】蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション……Switch／PS5／PC（Steam）
【60％オフ】GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
【50％オフ】ブラスターマスター ゼロ……Switch／PS4／PC（Steam）
【50％オフ】ブラスターマスター ゼロ 2……Switch／PS4／PC（Steam）
【50％オフ】ブラスターマスター ゼロ 3……Switch／PS4／PC（Steam）
【50％オフ】Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PS4／PC（Steam）
【65％オフ】Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch／PS4／PC（Steam）
【65％オフ】ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PS4／PC（Steam）
【65％オフ】マイティガンヴォルト（※ぎゃるガンヴォルト）……PS4／PC（Steam）
【65％オフ】マイティガンヴォルト バースト （※ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PS4／PC（Steam）
【50％オフ】白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PS4／PC（Steam）
【60％オフ】白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
【50％オフ】ロロパズミクス……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
【75％オフ】ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）
【65％オフ】ぎゃる☆がん 2……Switch／PS4
【65％オフ】ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃる……PS4
【65％オフ】ぎゃる☆がん りたーんず……Switch
【65％オフ】ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch
【60％オフ】グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch／PC（Steam）
【35-40％オフ】グリム・ガーディアンズ サーバント・オブ・ザ・ダーク……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
【60％オフ】幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
【65％オフ】九魂の久遠……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
【40-50％オフ】カルドアンシェル……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
【40-45％オフ】精霊機（スピリットマシン）フレイリート……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
【30％オフ】魔女ガミ－The Witch of Luludidea－……Switch／Switch 2／PC（Steam）
【20％オフ】ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物……Switch／Switch 2／PS5／PC（Steam）
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