Amazonセール情報大紹介！ 第1980回
DVDドライブ搭載のRyzen 7ノートが15万円台。NEC「LAVIE N15」がタイムセール
2026年07月02日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】NEC ノートPC「LAVIE N15」をチェック！
NECのノートPC「LAVIE N15」がAmazonタイムセール対象。参考価格179,800円のところ、11％オフの159,800円で販売中。
光学ドライブ非搭載のノートPCが主流となる中、DVDを利用できるモデルは以前より少なくなった。NECの「LAVIE N15」は、Ryzen 7とDVDスーパーマルチドライブを組み合わせたノートPC。
①DVDスーパーマルチドライブを内蔵
DVDスーパーマルチドライブを内蔵し、DVD-R/+Rの2層書き込みに対応。AMD Ryzen 7 7735Uプロセッサー（最大4.75GHz）を採用した国内生産モデル。
②Microsoft 365 Personal（24カ月版）が付属
16GBメモリと512GB SSDを搭載し、Microsoft 365 Personal（24カ月版）が付属。Office Home & Business 2024オプションにも対応するほか、メモリは最大32GBまで拡張できる仕様となっている。
③フルHD IPS液晶と充実した接続性
15.6型ワイドのスーパーシャインビューLED IPS液晶は、広視野角のフルHD表示に対応。USB Type-C、USB Type-A×2、HDMI出力、有線LANを備え、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応。HD Webカメラにはプライバシーシャッターを採用する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7735U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（フルHD・広視野角）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home & Business 2024 オプション
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