純米大吟醸が19％オフ！ 兵庫県産山田錦100％使用の日本酒がAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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司牡丹「酒槽搾り純米大吟醸」がAmazonタイムセールに登場！

「司牡丹 酒槽搾り純米大吟醸」は、兵庫県産の酒造好適米「山田錦」を100％使用した純米大吟醸原酒です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,715円から19％オフの3,812円で販売されています。

「司牡丹 酒槽搾り純米大吟醸」の特徴

Amazon商品ページより

「司牡丹 酒槽搾り純米大吟醸」は、兵庫県産山田錦を100％使用し、槽搾りで仕上げた純米大吟醸原酒です。アルコール度数は16％です。

格調高い吟醸香と果実のような華やかさ、柔らかく奥深い味わいのバランスが特徴とされています。また、冷酒やロックで楽しむ飲み方が紹介されています。

まとめ：Amazonタイムセールは純米大吟醸をお得に購入するチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「司牡丹 酒槽搾り純米大吟醸」を参考価格より19％オフで購入できます。

純米大吟醸をお得な価格で購入できる機会なので、この機会に家飲み用として確保しておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。