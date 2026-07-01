アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第215回
純米大吟醸が19％オフ！ 兵庫県産山田錦100％使用の日本酒がAmazonタイムセールに登場
2026年07月01日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
司牡丹「酒槽搾り純米大吟醸」がAmazonタイムセールに登場！
「司牡丹 酒槽搾り純米大吟醸」は、兵庫県産の酒造好適米「山田錦」を100％使用した純米大吟醸原酒です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,715円から19％オフの3,812円で販売されています。
「司牡丹 酒槽搾り純米大吟醸」の特徴
Amazon商品ページより
「司牡丹 酒槽搾り純米大吟醸」は、兵庫県産山田錦を100％使用し、槽搾りで仕上げた純米大吟醸原酒です。アルコール度数は16％です。
格調高い吟醸香と果実のような華やかさ、柔らかく奥深い味わいのバランスが特徴とされています。また、冷酒やロックで楽しむ飲み方が紹介されています。
まとめ：Amazonタイムセールは純米大吟醸をお得に購入するチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「司牡丹 酒槽搾り純米大吟醸」を参考価格より19％オフで購入できます。
純米大吟醸をお得な価格で購入できる機会なので、この機会に家飲み用として確保しておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第214回
グルメ家飲み派にうれしい大容量！「極上 宝焼酎」4L×4本がAmazonタイムセールに登場
-
第213回
グルメ徳島県産すだち果汁100％使用！「阿波の香りすだち酎辛口」がAmazonタイムセール対象に
-
第212回
グルメAmazonで買えるのレアすぎる！ 伊豆諸島・青ヶ島の麦焼酎がタイムセール特価に
-
第211回
グルメ夏の夜、急にバーになる！ 限定ジンも楽しめる「ROKU〈六〉セット」Amazonタイムセールで値下げ中！
-
第210回
グルメサッカー日本代表応援タオル付き、「一番搾り」24本が22％オフ！
-
第209回
グルメ家にブラックニッカがデカくあるだけで、人は少し強くなれる。Amazonタイムセールで大容量ボトルがお得
-
第208回
グルメ【1本約104円】ノンアル派は必見「アサヒ ドライゼロ」24本がAmazonタイムセールに登場
-
第207回
グルメサッカー日本代表を応援するならこれしかない！ 日本代表デザイン缶「グリーンズフリー」24本がセール価格
-
第206回
グルメ特製グラス付きでお得感すごい！ 「キリン 晴れ風」がAmazonタイムセールで値下げ中
-
第205回
グルメヱビスが4種類も入ってるだと!? 飲み比べギフトセットがAmazonタイムセールで18％オフ
- この連載の一覧へ